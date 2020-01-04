本日日本：東京迪士尼期間限定「Duffy ＆Friends」列車開通

有去過東京迪士尼海洋的，一定知道迪士尼小熊（Duffy）在日本人氣有多強！Duffy原創於美國迪士尼，最初沒甚人氣，直至被東京迪士尼海洋「發揚光大」改為Disney Bear - Duffy登場後，被冠上「米老鼠施了魔法後獲得生命的善良玩偶」身分，隨即在日本人氣爆燈，甚至搶過米奇鋒頭！來到2020年，換上新妝的東京迪士尼度假區線「Duffy ＆Friends Liner」單軌列車，將於1月10日至5月31日期間限定運行，乘車Fans自有Duffy和他的好友們，包括去年在東京迪士尼新登場角色Cookie Ann，一起伴你遊走於「東京迪士尼」及「東京迪士尼海洋」間，另1月7日起園區更會搶先開賣1套6張「Duffy ＆Friends Liner」一日乘車券給珍藏，各Fans勿走漏眼。

東京迪士尼度假區線「Duffy ＆Friends Liner」

運行期間：2020年1月10日至5月31日

Duffy ＆Friends Liner 限定珍藏套卡

發售期間：2020年1月7日至3月19日

內容：6張1日乘車券（每張票面價格760日圓（約HK$55）），使用期限至2020年3月19日止。

售價：4,500日圓（約HK$324）

售賣點：Resort Gateway Station