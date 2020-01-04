【酒遍天涯】1914干邑的背後

Cognac Lhéraud（拿路世家）位於法國夏朗得河畔（Charente River），創立於1680年（340年前，當時法國皇帝是路易十四，中國還在清朝康熙年代），就是那個年代，這個干邑區碩果僅存的傳統釀酒家族決定將他們世代珍藏的原桶陳年干邑帶到中國。拿路世家擁有50公頃葡萄園（50公頃有幾大？維多利亞公園19公頃，即是兩個半維園或兩個香港迪士尼樂園或70個正規足球場或1,200個籃球場......），是歷史最悠久，蘊藏量極豐富的干邑釀造商，家族世代堅持着對每一瓶酒的獨特釀造方法，有別於其他酒商。

其中一個有趣的堅持就是家族釀酒技術傳男不傳女；家族的酒只能由家族男丁負責，釀造的酒一般都不會在自己有生之年出售，爺爺釀造的酒給孫子或曾孫賣，今天飲用的、出售的都是家族已故前人所釀製，而今天努力的留給自己看不到的將來，這就是「家族」！

我問78歲老莊主（Guy Lhéraud），假如有一代家族沒有男丁怎麼辦，老莊主笑着說：「這肯定不關我的事，我有一個兒子一個男孫，這個憂慮留待我死後孫子去想吧！」老莊主天生樂觀，活像一個老頑童，日後有機會再說我去年探訪這個酒莊的趣事。

家族雖有堅持但也敵不過世事變化，300多年來這家族只由男丁做酒的傳統有幾年沒辦法遵守，就是第一次世界大戰那幾年（1914-1918），男丁都跑去為國家打仗了，只剩下女士們，所以這瓶1914年的干邑，就是家族第一瓶由女性去釀造的酒。

這個家族其他造酒的堅持包括採用單一年份釀酒，堅持不加任何添加劑，不加糖、不加水、不加焦糖（一般酒商為增加產量會混入不同年份去做一瓶干邑，而且舊年份的成分極少，大部分還會加添焦糖，而拿路世家是市場上極少數有能力推出單一年份干邑Vintage Cognac的品牌），所以拿路世家干邑的味道及顏色都是純天然。

每年釀造的干邑會原桶陳放、封印。家族堅守着古老的傳統，每瓶酒的所有工序必須人手製作，包括吹製每個酒瓶、書寫每一個酒標、封印每瓶酒塞等，都標誌着這家族對干邑的熱誠與堅持。

78歲老莊主堅持每天7點起床工作，一星期7日，從他身上我看到甚麼叫「成功非僥倖」！

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）