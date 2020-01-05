香港估估吓：最強丫鬟　邊個演過？

TVB正在播映《丫鬟大聯盟》，不過究竟大家有無興趣睇黃心穎同湯洛雯呢？講到丫鬟（即係妹仔啦），史上都有唔少經典丫鬟，包括金庸武俠小說入面兩大妹仔雙兒同阿朱，仲有民間故事入面嘅秋香同紅娘，咁究竟TVB歷史上，邊幾位演員扮演過呢幾個角色呢？

【雙兒】

TVB史上曾拍過兩次《鹿鼎記》（不包括張偉健的《小寶與康熙》），所以曾經出現過兩位雙兒，1984版中的是周秀蘭，周秀蘭雖然沒有主角命，但相信不少人都覺得她的扮相靚過阿珂（商天娥飾）多多聲！而在1998版中的雙兒是陳少霞，她的氣質不太適合雙兒這個角色，幸好陳少霞演技不算差，彌補了這方面的不足，也展現了雙兒的機靈可愛、溫柔善良、善解人意！

【阿朱】

在《天龍八部》之中，阿朱之死可說是高潮之一！TVB拍過兩次《天》，在1982版中，飾演阿朱的是黃杏秀，那時黃杏秀已是TVB當家花旦，而且是古裝美人，由她來演阿朱當然勝任有餘，大概TVB覺得黃杏秀中段便死去，戲份太少，她也兼演鍾靈，實在令人搲頭！到了1997年版，阿朱變成了劉錦玲，劉星途一般，甚至有人認為她是最醜的阿朱，不過劉錦玲也演活了阿朱的精靈頑皮和靈動可愛。

【秋香】

原來TVB也拍過多次《唐伯虎點秋香》，包括七十年代《民間傳奇》中的《三笑姻緣》，由呂有慧飾演秋香，她的扮相宜古宜今，堪稱TVB第一代女神！到了2000年的《金裝四大才子》，飾演秋香的是關詠荷，而飾演唐伯虎的不是別人，正是她後來的丈夫張家輝，也算是一時佳話。到了2010年，還有一齣《秋香怒點唐伯虎》，而飾演秋香的是胡杏兒，當然，這一位也可說是史上最「另類」的秋香吧！

【紅娘】

TVB拍過《西廂記》的次數不多，其中2005年的《西廂奇緣》，飾演紅娘又是胡杏兒，這樣算起來，胡可能是史上唯一演過秋香又演過紅娘的人！其實在《民間傳奇》中也有一套《西廂記》，飾演紅娘的，是已經離開娛樂圈的莊文清，相信記得的人並不多吧！