【心理測驗】從攝影作品　參透2020愛情運

來到2020年，當然希望未有着落的早日脫單，而已經有另一半的就甜甜蜜蜜，想解開心中謎團，玩一玩心理測驗吧！(設計圖片)

2020年終於到喇！新的一年，誰也想有各方面個好開始。如果仍是單身一族的你，新的一年是否愛情的新開始？對於已有另一半的人，新一年的愛情運會否更加甜蜜？想知道答案，不妨玩玩這個心理測驗。不過無論如何，做好自己本分，未來的日子才會更加精彩。

【問題】

以下五幅攝影作品，你會選購哪一幅來粉飾家居？

A.氣勢磅礡的瀑布

B.灑滿陽光的草地

C.一群天真爛漫的孩子

D.爬上雪山的冒險家

E.劃破夜空中的流星

【結果分析】

A.忠於自己

「想唔到你哋兩個竟然可以喺埋一齊咁耐！」無可否認，你跟另一半在多方面的條件都存有一些差距，甚至令人覺得你們是南轅北轍的兩個人，所以你們能夠走在一起，確是滿地眼鏡碎。其實相愛是兩人的事情，只要你們互相信任，真心愛護對方，又何須理會別人的眼光？

B.心靈伴侶

「你哋兩個真係好夾，好似對方心裏面嗰條蟲！」你跟另一半在很自然的情況下相遇，彼此心意相通。即使交往不久，有時一個小小的動作，你們已經心領神會，成為對方的心靈伴侶。

C.天作之合

「你哋兩個咁有默契，緣分應該係前世注定！」你跟另一半在往交初期，已經很快能建立默契，感情亦很快昇華到另一個層次，恍如家人般的親切感，是別人眼中的天作之合。

D.加以耐性

「有啲事情心急都無辦法，感情係你的始終就是你。」感情是需要時時間的培養，只要對方亦對你有意思，你的付出，總會有天感動到對方。若太急進，可能反而令對方退卻。

E.冷靜觀察

「新的一年咁多Party，說不定你會搵到心儀對象，成功脫單！」沒錯，不妨把握機會，尤其是最近戀愛之神都降臨在你身邊，但先要冷靜觀察對方，以免被情場騙子所傷。