傳程達意：斐濟最難忘的風景線是……

世界之大，探索無限，我希望能在新的一年踏足一些未曾到過的地方，繼續開闊自己的眼界。各位新一年有沒有為自己定下旅遊大計？位於南太平洋的斐濟，既保留了島國原始風貌與文化習俗，又有漂亮的海與度假酒店，是值得大家列為下一個探索的新目標。

由三百多個島嶼組成的斐濟，遺世而立於巨大的太平洋之上，距離最近的澳洲或新西蘭均要三、四小時機程才能抵達，兩個最大的島嶼維提島及瓦努阿島是有近九成當地人聚居之地，其餘一半以上為無人島。這裏主要是被珊瑚礁環繞的火山島，加上氣候溫和、無污染的絕美海灘及寧靜浪漫的度假酒店，多次被不同媒體選為度蜜月天堂以及潛水勝地。

斐濟之所以特別，除了所有可以想像、屬於島國的美麗它都擁有之外，熱情好客的當地人成了另一道讓人難忘的風景線。這個多元文化的島國曾經是英國殖民地，除了本土斐濟語，英語亦是另一官方語言，溝通無障礙。而不管到哪裏，只要遇上當地人，他們都會展露燦爛的笑容，並以斐濟語「Bula」打招呼，從這些純樸自然的臉上，彷彿可以感受到人民無憂無慮的生活態度。想了解更多當地文化，不可不遊斐濟文化村。這裏可說是濃縮版的斐濟古村莊，人們都穿上傳統服飾，在各個傳統小屋之內展現不同的習俗及手藝，有的以原始方法生火、有的製作工具、亦有製作獨木舟、陶藝、編織等等，更可以拜訪酋長，甚至一起品嘗曾經只為酋長而設的當地獨有飲品Kava（以植物的根及水混合而成，味道很原始狂野……），還可以一試以樹葉包裹食物再與熱石一起埋入土中的烹調方法Lovo所製成的地道美食，用味蕾留下屬於斐濟的回憶。

黃進達