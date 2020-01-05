三界五行：愛神傳奇　撮合良緣

雙魚座有一段可歌可泣的神話故事，維納斯與丘比特參加一個盛宴，期間有不速之客搞破壞，把燈火通明變成一片漆黑。為安全計，維納斯用繩子把自己和丘比特的腳綑綁在一起（這就是「二人三足」遊戲的最原始版本），在黑暗中逃離現場，平安返回天上。這位維納斯就是希臘神話中的美神和愛神，丘比特是她的兒子，兩母子主管人間的愛情，小天使丘比特謹遵母命，維納斯想要撮合一段良緣，丘比特就用箭把這對有情人的心連在一起，永不分離。

維納斯是希臘十二位主神之一，她與小愛神丘比特被安排在黃道的雙魚座，掌控生育與航海，人類崇拜維納斯是祈求出海平安、姻緣、子嗣（有點像中國人崇拜天后娘娘）。

十二星座的雙魚座圖騰是參照雙魚座的輪廓塑造而成，看起來像連在一起的兩條魚。雙魚座有雙重性格，既可以順水而游，尋求美好的境地，也可以逆流而上，追求完美的理想。這個星座的人，善良、包容、友善、熱情、浪漫，既熱衷於鍥而不捨去追求現實，又可以很輕鬆去逃離現實，不過，他們天生有使命感，喜歡安逸卻不好逸惡勞和推卸責任。

古代占星術，雙魚座的守護星球是木星，近代占星術把海王星定為雙魚座的守護星球，這是因為在公元1846年，天文學家才發現海王星，於是參照希臘神話的海神名稱，命名為海王星。（待續）

方向宇