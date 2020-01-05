美食婷：小寒食乜好？

來到冬天，姑勿論真凍假冷，都已日日有朋友約我美食婷吃火鍋、燒烤，吃得暗瘡也湧現。立即請教靚女老友兼註冊中醫師黃晶晶醫師冬日飲食保養之道，順道把一把脈添喇！

黃醫師指農曆十二月十二是廿四節氣中第23個節氣「小寒」，傳統是與最後的節氣大寒一樣寒冷，按古時所說就是「萬物斂藏、進補最益」的好時機。想進補的話莫過於吃藥膳，選用當歸、肉桂、冬蟲夏草、肉蓯蓉、枸杞子、鹿茸、何首烏等食材，有溫補腎陽、益精填髓的作用。

若然想食得便宜親民一點，如姬松茸、舞茸、冬菇等菇類也有益身保健之效；至於羊肉、牛肉、烏雞、鱸魚、鱔、韮菜、糯米、核桃仁和芝麻等，也屬較溫補的食材。

不過也要留意，老人家、易消化不良或三高人士，進補太多反而適得其反。除了盡量少鹽無糖和控制食用分量外，也可利用白蘿蔔來消滯，又或食用通腸胃的冬瓜、南瓜、番薯和菠菜等。

唔知大家有無留意，每到小寒時節，會發現肌肉、關節的痛症會變得嚴重，原來這個節氣亦是痛症和痹症的高峰期，如果肌肉、關節以往會持續覺得痛的位置有腫脹、僵硬，這些情況在天冷時會加劇，只有熱敷才能紓緩；黃晶晶中醫師亦指，在行內會稱這種病症為寒痹，建議大家吃點能散寒通絡及止痛的食材，如鱔魚、八角、茴香、花椒、桂皮、三七等。