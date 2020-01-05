2020遊澳門打卡必到　「teamLab超自然空間」

在全球各地掀起一陣3D數位藝術熱潮的teamLab，將會於2月登陸澳門威尼斯人，打造全新常設互動體驗項目「teamLab 超自然空間」，讓你探索變幻萬千的光影宇宙，與作品融為一體，如果仲未有機會感受數位藝術有幾震撼的朋友就不要錯過，必定會成為澳門新地標。

美術館佔地5,000平方米，今次團隊會將一個8米高的空間改造成一個精密複雜的立體三維世界，高科技搭配不斷幻化的光感裝置，欣賞以音樂融合光影創作的藝術作品。「teamLab 超自然空間」是探索人與自然以及對於世界新認知的作品群體，所構成的一個廣闊的空間。也是一個以人們的身體和作品的邊界非常模糊的作品群體為主題的「身體沉浸式美術館」。屆時將會帶來兩大全新的沉浸式體驗模式——「未來遊樂園」和「運動森林」，在這個大型的「創造性立體運動空間」裏，不但感覺超震撼仲好奇妙。

地點：澳門威尼斯人金光會展

開幕日期：2020年2月

開放時間：每日上午10:00至晚上10:00（最後入場時間：晚上9:15）每月逢第二及第四個星期二閉館