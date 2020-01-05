本日日本：日本溫泉100選　今年的第一是……

冬季去日本，最令人嚮往莫過於浸浸溫泉，享受身心的放鬆。而全日本有逾3,000個溫泉地（泉源超過27,000個），選擇多多下，究竟應該去邊個好？唔想煩的話，不妨參考早前出爐、備受日本旅遊業界認可的第33屆日本溫泉100選，這個排名由最能掌握旅客溫泉心水的旅行公司及網上旅遊代理派出代表投票而成，因此極具參考價值。而第1位是群馬縣的草津溫泉，由2002年的第16屆起，已連續17年獲得首位，第2位是大分縣的別府八湯，亦是連逐兩年獲得第2名，相信是最有機會挑戰草津地位的一處，而前年第2位的岐阜縣下呂溫泉，去年下降了一級成為第3位，今年更跌至第6位，真的要想想辦法啦。至於今年第3位，就是上升了一級的指宿溫泉。

草津溫泉自古已經是享負盛名的名湯，對溫泉泉水水質擁有絕對的自信，而投票者的推薦理由亦以泉質佔了絕大多數。草津的溫泉中心地帶湯畑，及為泉水降溫的湯揉（湯もみ）可算是當地標誌，另外為令溫泉街帶來活力，亦開設御座之湯、湯路廣場等新設施，教訪客充滿驚喜。

第2位的別府八湯係指濱脇、別府、龜川、鐵輪、觀海寺、堀田、柴石及明礬8個溫泉的總稱。分散於市內不同地方，泉質及氣氛均各有不同，讓人感受到不同魅力。而第3位的指宿溫泉，位於日本本土最南端，是一個以茂盛的亞熱帶植物而見稱的度假勝地，特別是沙蒸溫泉，據稱具有促進發汗、消除疲勞和美體的超群效果！

頭十位升幅最勁的，就是大家好熟悉的箱根溫泉，由第17位急升至第9！此外，位於長野縣的野澤溫泉由第61位急升至第43位，神奈川縣的湯河原溫泉由第94位升至第50位，都可說是大躍進！有如此排名參考，大家當堂識得揀啦！

第33屆日本溫泉100選十大排名

第1位：草津（群馬縣）

第2位：別府八湯（大分縣）

第3位：指宿（鹿兒島縣）

第4位：有馬（兵庫縣）

第5位：道後（愛媛縣）

第6位：下呂（岐阜縣）

第7位：登別（北海道）

第8位：由布院（大分縣）

第9位：箱根（神奈川縣）

第10位：城崎（兵庫縣）