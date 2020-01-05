順Phone快遞：為S11暖身　Samsung發表輕旗艦Lite

踏入2020年，如無意外手機界第一部矚目作是Galaxy S11，但此機最快2月才發表，在之前這段期間Samsung也沒有讓市場空閒起來，日前便發表了Galaxy S10 Lite及Galaxy Note 10 Lite兩部輕旗艦作。

顧名思義S10 Lite即S10的輕量版，只不過它絕對不輕，尺寸為75.6×162.5×8.1mm，重186g，而且採用了6.7吋Infinity-O屏幕，比6.4吋屏幕的S10+仲要大部，唯一降格是解像度只有1,080p，追規格的就未必Like！手機沿用S855八核心處理器，搭載6GB/8GB RAM及128GB ROM，另設4,500mAhm電池，容量為S10家族中最大。鏡頭採用直排3模組設計，包括一個48MP F2.0標準鏡頭、一個12MP兼123度超角鏡鏡頭、一個5MP微距鏡頭，前置鏡頭則達32MP。

Note 10 Lite沿襲了Note 10的機身設計，機身方正，也配備了一支S Pen，支援低功耗藍牙連線。它也用上6.7吋Infinity-O屏幕，解像度2,400×1,080，並內置Exynos 9810處理器、6GB/8GB RAM及128GB ROM。跟S10 Lite不同，它的3組鏡頭以L形排列，分別是12MP廣角、12MP超廣角及12MP遠攝鏡頭。

顏色方面，S10 Lite提供黑、白、藍3色，Note 10 Lite提供黑、白、紅3色。兩部手機的上市時間與售價皆未定，但估計會先於2020 CES消費電子展中亮相，售價會比原版便宜，並最快於今年2月上市。