【決性11點】你的哪種特質最能打動異性？

了解清楚自己才能把自身優點發揚光大，在情場上無往而不利。（互聯網）

每個人都是獨立的個體，都有自己吸引人或討人厭的地方，了解清楚自己才能把自身優點發揚光大，吸引心儀對象，在情場上無往而不利。

Q：假如你和幾個好朋友一起去露營，附近有一條小村落，村內的婆婆送了幾隻新鮮雞蛋給你們，你會以何種料理方式來烹調這些雞蛋呢？

A.炒蛋

B.蒸蛋

C.煎荷包蛋

D.烚蛋

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答案分析

A.個性吸引

非常有個性的你，自有一種特殊魅力，讓人很想了解你，你不是那種很開朗健談的人，但卻給人一種想要親近的感覺，好想和你再進一步。

B.怕醜可愛

怕醜的你面皮很薄，別人一句無意的開玩笑，已足夠令你滿面通紅，你的這種怕醜反應卻讓人很想要欺負你，看你無奈的樣子會讓人有種很爽的感覺。

C.活潑陽光

性格活潑陽光的你，給人一種溫暖的感覺，你的笑容讓人如沐春風，跟你在一起很易被你逗得壓力全消，可以好好放鬆心情，這就是你的最大魅力。

D.性格單純

你的個性隨和，平易近人，對所有事情都無所謂，沒有機心，和你在一起，完全不需要害怕被算計出賣，只需要單純享受戀愛就可以。