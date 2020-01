【教樂事】設計思維──以人為本的破格思考

當人工智能成為生活常態,電腦可以打敗世界棋王的年代,傳統刻板單向的教育早就不敷應用。學界近年因而興起將「設計思維」(Design Thinking:即從用家的需求出發來設計產品、服務或體驗),融入於啟發學生多元潛能見稱的STEAM教育內,目的是希望學生在「人性化」的前設下,透過同理心、定義問題、醞釀想法、製作原型、測試共五個不斷循環的步驟,找出問題的創新解方。

【如何施行設計思維】

「設計思維」的重點在於體驗學習的過程,最終成品反是其次。其關鍵元素是:從同理心開始,把自我放到一邊,必須客觀站在使用者的立場了解他們需求,從而迫使學生保持開放態度大膽嘗試。以下是施行「設計思維」的五個步驟。

步驟1.同理心(Empathize)

學生首先要透過同理心去體會他人所面對的問題,通過觀察或訪探,參與和同情他人以了解他們的經歷和動機,從而找到關注領域的相關信息,以便對所涉及的問題加深理解,以便找出深層意義。

步驟2.定義問題(Define)

此階段學生需要將已收集的信息透過互相討論及提問進行分析並整合,以確定問題核心。

步驟3.醞釀想法(Ideate)

第三階段是要開始為已定義的問題尋找解決方案。教師會鼓勵學生Think out of the box(跳出框框思考),運用不同的思考策略,如SCAMPER、BRAINSTORM等不設限、天馬行空的思想模式,為難題提供任何可能的構想。

步驟4.製作原型(Prototype)

這是一個實驗階段,目的是為前三階段中發現的每一疑問訂立最佳的解決方案。這些解決方案是在原型中實施的,並且會根據用戶的經驗逐一進行調查、接納、改進和重新檢查,甚或否決這些解決方案。

步驟5.測試(Test)

學生會使用在原型開發階段所確定的最佳解決方案來嚴格測試完整產品。即使到了最後階段,也會進行更改和完善,以排除問題,並盡可能深入了解產品及其用戶需求。

我校便有學生眼見校外流連的流浪小貓,身形瘦弱又乏人照顧,便觸發他們的同理心,已着手為貓咪們創立一個安全可靠的容身所。在同學構想的小屋內,有CCTV以便觀察;智能風扇為通風;自動餵食及飲水機和動物小玩具以解決心、生理需要;而所有功能全由太陽能驅動,支持再生能源。這個名為「智能貓仔樂園」的構想最終成為「啟夢者計劃」項目,同學更用上了「設計思維」的框架步驟來實踐,相得益彰。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長。教育碩士(課程與創新教學/資優教育),從事教學二十年,長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員,曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。