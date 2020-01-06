全新Galaxy S旗艦機　2月11日發表

踏入2020年，手機界焦點都落在Samsung Galaxy S11（或改稱S20）上，日前Samsung終於發表年度Galaxy Unpacked發布會的舉行日期為美國時間2月11日早上11時，並選址在三藩市舉行，如無意外主角會是S11，甚至有可能同場推出第二代摺機Galaxy Fold 2。

Samsung習慣每年2月發表Galaxy S系列，例如去年2月20日便是S10的誕生日子。今年提早至2月11日舉行，最大好處是避免與2月24日舉行的全球移動通訊大會MWC互相「搶Fo」，令業界更聚焦於自家手機上。

雖然新聞稿沒有透露新機內容，只見「Galaxy」字樣，當中兩個a字更分別被一個長方形及一個正方形擋着。然而，若有留意業界消息，不難猜想這兩個形狀分別代表S11的鏡頭排列及Fold 2的正方形機身，因此發表這兩部手機的可能性甚大。除此之外，傳聞席上還會發表全新Galaxy A系列及大電池版Galaxy Buds+真無線耳機，若然屬實就是近年最熱鬧的Unpacked發布會了！