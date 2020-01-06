Pointman聯名「手」作

對於千禧後誕生的一代，無點聽過Futura（Leonard Hilton McGurr）這位街頭藝術家的名字絕不出奇，因為佢最火熱爆紅的時期可能你都未出世！但如果你係80、90後的潮，應該就一定有聽過佢大名，知道佢當年於潮流界人氣有幾強勁，吸引到無數潮流品牌包括：Nike、Supreme及Levi's® Vintage Clothing（日版）等等爭相與其聯名推出單品，筆下的Pointman遍布於各款波鞋、服飾及玩具之上。

雖然近年Futura曝光率對比當年已經不算活躍，但仍然低調地先後與G-SHOCK、BAPE、Converse、Medicom Toy及Uniqlo UT推出聯名系列，足證佢至今於潮流領域仍然具有超然地位。當大家仲喺到等對Future x Off-White x Nike Dunk Low幾時會出等到頸都長之際，美國牛牌大哥Levi's®日前就發布與Futura個人品牌FUTURA LABORATORIES推出聯名系列幫大家止止咳。

系列設計選用紅藍對比色調並輔以黑白灰色點綴，將其標誌性Pointman作品以抽象主義的塗鴉手法結合到一系列服飾單品，當中牛仔褸及牛仔褲就印上多對Pointman雙手圖案，白色皮牌上就有Futura潦草簽名，而短袖上衣則分別於正面及背面印上一大一細紅色Box Logo，簡單直接帶出此聯名系列獨特性。