三界五行：順流逆流　力爭上游

雙魚座愛情運很好，即使被人揶揄「重色輕友」也大可不去理會。（互聯網）

以星座「四象」而言，雙魚座屬於水象的變動星座，相比同屬水象星座，巨蟹座是纏綿、顧家；天蠍座是神秘、執着；雙魚座則浪漫、奔放。

雙魚座的運勢，既要以現代占星術守護星球海王星的星象為根據，也要參考古代占星術的木星星象，這樣得出的預測結果才較為精準。海王星今年除了由6月到11月下旬在雙魚座逆行，其餘時間都順行，這樣對無懼順流逆流的人，會帶來更多創新機會。

1月和2月，人緣與財源並存，人緣好，應酬多，開支一定大，但花去的錢，很快就會倍數進帳，當然，錢不是從天上掉下來，需要通過人脈關係賺外快或投資所得，也就是說，靠自己、靠人，不靠天。

3月，受土星影響，一切宜轉攻為守，腳踏實地工作。交際由動轉靜，但不等於離群獨處，反而要增加透明度。愛情運很好，對方主動安排二人世界，其樂無窮，即使被人揶揄「重色輕友」又如何？

4至6月中旬，是今年事業的第一個高峰，受公司重用，有不少表現才華的機會，如果目前崗位未如理想，可考慮轉工，只要保持謙虛，不愁沒貴人幫助。財運平穩，但只是耕耘期，勿求急功近利。

6月下旬至7月，有似是而非的假象，宜保守，健康運與愛情運都差強人意，正好利用這段時間韜光養晦，在身心上強化自己。8至11月，又是拚搏奮鬥機會，全力以赴，爭取12月的終極成果更豐盛。

方向宇