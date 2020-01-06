HT美隊　回到2012

雖然隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》落畫，美國隊長終於同Fans說再見，但要懷念美隊英姿仲有很多方法，儲Figure是其中之一。Hot Toys踏入新一年頭炮便是美國隊長（2012年版） 1:6人偶，根據電影戲服的資料，全新復刻整套以經典藍、紅、白色為主調的美國隊長戰衣，當中服飾上的立體層次感、招牌銀色星形圖案、腰間的多功能儲物袋腰帶及紅色戰靴都足本還原。人偶高逾31cm、具30多個可動關節素體，展現美隊一貫引死人的肌肉線條，美中不足是屁股造得未夠翹，令「American Ass」略為失色。

頭雕方面，除了配備一個真人頭雕外，還配備了一個印有經典「A」字圖案的頭盔Look，兩者均帶有演員Chris Evans神髓，面部輪廓亦極為像真，只可惜兩個都木口木面，若其中一個改用另一表情就更好。隨人偶附有一個可打開的銀色行李箱連權杖、一個美國隊長圓形盾牌、多對造型手掌及一個特色地台。

人偶由1月6日起接受公開預訂，預計2021年第2季至第3季派貨。