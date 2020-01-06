Porsche Cayenne S Coupé　添上跑「魅」

保時捷（Porsche）旗艦豪華SUV Cayenne 車系在港推出了全新 Coupé型號，包括Cayenne Coupé及動力強勁的Cayenne S Coupé，進一步豐富了Cayenne車系的產品線。對車迷而言，選擇更多，當然歡迎之至啦！

全新Cayenne Coupé擁有較Cayenne低20mm的車身重心，車頭擋風玻璃和A柱高度亦較Cayenne扁平，並擁有如硬頂跑車的車頂線條，配上向外擴張了18mm的尾沙板，帶來跑感和肌肉感。尾門經重新設計，同時車尾車牌位置整合於尾泵把內，營造出更貼地的視覺效果。

值得一提是，每輛Cayenne Coupé均配備由車頂尾翼和自主調整尾擾流板組成的PAA保時捷主動空氣動力系統。其中自主調整尾擾流的技術乃是源自Cayenne Turbo，能於車速達90km/h時自動延伸135mm，以增強下壓力，成就更平穩的高速巡航和彎道表現，同時有助提升燃油效能。

此外，超大全景玻璃車頂及一體式遮光捲簾亦屬標準配置，並提供一如展示車般、繼承自911 GT3 RS經典設計的中央凹面碳纖車頂作選配。展示車Cayenne S Coupé還加裝了其他一系列輕量化運動套件，包括Sport Design組件、22吋GT Design輕鋁合金輪圈、多功能運動化軚環、經典方格圖案織布座椅（中央部位）、碳纖維質料和Alcantara麖皮內飾等。

動力方面，展示車以一具2.9L V6 Twin-Turbo引擎作動力核心，擁有440hp最大馬力，550Nm峰值扭力可於1,800rpm至5,500rpm轉速區間全數發放。搭配八前速Tiptronic S波箱 ，並標準配備Sport Chrono Package ，於Sport Plus模式下，完成0~100km/h加速僅4.9秒，極速達265km/h。

規格表

車型：五門四座位SUV

引擎：V6雙渦輪增壓

容積：2,894c.c.

最大馬力：440hp/5,700~6,600rpm

最大扭力：550Nm/1,800~5,500rpm

傳動：八前速Tiptronic S自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.9秒（Sport Plus）

極速：265km/h

車身體積：4,918×1,982×1,677mm（長×闊×高）