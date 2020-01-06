靈感煮意：【高纖低脂】獨創白汁南瓜雞

2020年01月06日 16:00
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    獨創白汁南瓜雞（作者提供）
    設計食譜時，我總會想辦法用有營養的食材，做出看似邪惡又十分好吃的菜式，希望令父母煮得滿足，小朋友吃得開心，老人家容易入口。今集的「獨創白汁南瓜雞」，一聽到白汁當然覺得邪惡，以為裏頭一定有牛油、麵粉、忌廉，但到大家收看這一集《靈感煮意》時，幻想煮好後給不願吃菜的老公和小朋友吃，便會忍不住偷笑。立即上東網生活on.cc收看這一集啦，做了記得拍照讓我欣賞啊！
    材料（6人份）
    橄欖油　1湯匙
    蒜片　5瓣
    椰菜花　450克
    焗薯　220克
    水　900克
    雞湯　200克
    全脂牛奶　200克
    即磨Parmesan芝士　60克
    雞扒　3塊
    海鹽　1/2茶匙
    黑椒　1/4茶匙
    乾迷迭香　1茶匙
    Butternut squash（胡桃南瓜／牛油南瓜）　450克
    麵包糠　30克
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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