靈感煮意：【高纖低脂】獨創白汁南瓜雞

設計食譜時，我總會想辦法用有營養的食材，做出看似邪惡又十分好吃的菜式，希望令父母煮得滿足，小朋友吃得開心，老人家容易入口。今集的「獨創白汁南瓜雞」，一聽到白汁當然覺得邪惡，以為裏頭一定有牛油、麵粉、忌廉，但到大家收看這一集《靈感煮意》時，幻想煮好後給不願吃菜的老公和小朋友吃，便會忍不住偷笑。立即上東網生活on.cc收看這一集啦，做了記得拍照讓我欣賞啊！

材料（6人份）

橄欖油 1湯匙

蒜片 5瓣

椰菜花 450克

焗薯 220克

水 900克

雞湯 200克

全脂牛奶 200克

即磨Parmesan芝士 60克

雞扒 3塊

海鹽 1/2茶匙

黑椒 1/4茶匙

乾迷迭香 1茶匙

Butternut squash（胡桃南瓜／牛油南瓜） 450克

麵包糠 30克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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