Lightning解碼插頭　解放iPhone最高音質

不少人都貪方便出街用iPhone聽歌，但原廠Lightning-3.5mm轉換線的解碼分析力有限，想欣賞更細緻音色，不如考慮Fender推出的Lightning解碼插頭AE1i Audio Enhancer，設有獨立音訊傳輸晶片，先經過Apple專利A2M的DSP晶片，當數碼音訊經過運算處理後，再交由Cirrus Logic專為iPhone設計的CS42L83晶片作解碼及放大，提供高分析的32bit/384kHz解碼，及120mW@32Ohm輸出功率，真正為還原高音質而設計。

只要為iPhone駁上AE1i再透過上3.5mm連接耳機，就可令耳機播出更豐富細節，低頻收放明快自如，人聲清爽自然，而AE1i的輸出功率更高達120mW，驅動入耳式耳機固然無問題，就算驅動阻抗達120 Ohm的大型耳機，聲音都同樣結實清晰。用家可先在iPhone下載Fender Audio Enhancer App，此App設有2個增強模式，由A2M晶片進行運算，以更低失真的方法去演繹音色，同時亦提供多個預設EQ及自訂EQ設定以微調音色，輕鬆達到理想效果，音色設定亦會自動儲存在AE1i內，即使用不同的iPhone都可享有最佳音效。針對不少音樂串流平台如Tidal、Qobuz已提供24bit Hi-Res音檔，AE1i亦已支援24bit規格，就算使用YouTube Music、Apple Music、Spotify、MOOV、JOOX等平台，用上AE1i之後亦可將音樂更真摯傳神地演繹。此外，主體及Lightning插座部分均由鋁合金製作，線身由Black Tweed織布網包裹保護，手感更佳，接口位耐屈防斷。