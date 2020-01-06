【坐月湯水】蟲草淮杞燉水魚 滋補五臟
2020年01月06日 17:00
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蟲草淮杞燉水魚具滋補五臟、去虛熱、益肺止血、養陰等功效，適合產後婦女飲用。（設計圖片）
水魚性甘平，滋陰補腎，清退虛熱，治骨蒸勞熱。水魚肉含高蛋白、低脂肪，能增強抗病能力及調節人體的內分泌功能，提高母乳品質、增強嬰兒的免疫力及智力，促進生長發育等。產後第5周及後，便可考慮飲用蟲草淮杞燉水魚。
【蟲草淮杞燉水魚】
適用︰產後第5周及後
功效：滋補五臟、去虛熱、益肺止血、養陰、明目、安神
熱量︰795大卡
材料︰
活水魚 400克（8両）
瘦肉 80克
冬蟲夏草 6條
淮山 20克
杞子 12克
桂圓肉 15克
生薑 3片
陳皮 1角
步驟︰
1.水魚去內臟洗淨，汆水去白膜，切件；瘦肉洗淨汆水，瀝乾切片。
2.冬蟲夏草、淮山、杞子與桂圓肉洗淨。
3.陳皮用清水浸軟，去瓤洗淨。
4.燉盅加入約3碗熱開水，放入全部材料，隔水燉煮3小時即成。
5.需要時可適量放鹽調味。
注意：外感發熱者不宜飲用。
Profile
佘曉怡註冊中醫師
香港大學中醫學碩士、香港中文大學專業進修學院中醫課程兼職導師、國際中醫藥膳自療學會暨藥膳學院院長等，致力推廣中醫藥膳，提倡醫食同源、食其時、百骸理的飲食文化，以求體會養生及治未病的內經精神。最新著作有《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》。