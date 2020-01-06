【坐月湯水】蟲草淮杞燉水魚　滋補五臟

水魚性甘平，滋陰補腎，清退虛熱，治骨蒸勞熱。水魚肉含高蛋白、低脂肪，能增強抗病能力及調節人體的內分泌功能，提高母乳品質、增強嬰兒的免疫力及智力，促進生長發育等。產後第5周及後，便可考慮飲用蟲草淮杞燉水魚。

【蟲草淮杞燉水魚】

適用︰產後第5周及後

功效：滋補五臟、去虛熱、益肺止血、養陰、明目、安神

熱量︰795大卡

材料︰

活水魚 400克（8両）

瘦肉 80克

冬蟲夏草 6條

淮山 20克

杞子 12克

桂圓肉 15克

生薑 3片

陳皮 1角

步驟︰

1.水魚去內臟洗淨，汆水去白膜，切件；瘦肉洗淨汆水，瀝乾切片。

2.冬蟲夏草、淮山、杞子與桂圓肉洗淨。

3.陳皮用清水浸軟，去瓤洗淨。

4.燉盅加入約3碗熱開水，放入全部材料，隔水燉煮3小時即成。

5.需要時可適量放鹽調味。

注意：外感發熱者不宜飲用。

Profile

佘曉怡註冊中醫師

香港大學中醫學碩士、香港中文大學專業進修學院中醫課程兼職導師、國際中醫藥膳自療學會暨藥膳學院院長等，致力推廣中醫藥膳，提倡醫食同源、食其時、百骸理的飲食文化，以求體會養生及治未病的內經精神。最新著作有《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》。