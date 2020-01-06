【坐月湯水】蟲草淮杞燉水魚　滋補五臟

2020年01月06日 17:00
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    蟲草淮杞燉水魚具滋補五臟、去虛熱、益肺止血、養陰等功效，適合產後婦女飲用。（設計圖片）
    水魚性甘平，滋陰補腎，清退虛熱，治骨蒸勞熱。水魚肉含高蛋白、低脂肪，能增強抗病能力及調節人體的內分泌功能，提高母乳品質、增強嬰兒的免疫力及智力，促進生長發育等。產後第5周及後，便可考慮飲用蟲草淮杞燉水魚。
    【蟲草淮杞燉水魚】
    適用︰產後第5周及後
    功效：滋補五臟、去虛熱、益肺止血、養陰、明目、安神
    熱量︰795大卡
    材料︰
    活水魚　400克（8両）
    瘦肉　80克
    冬蟲夏草　6條
    淮山　20克
    杞子　12克
    桂圓肉　15克
    生薑　3片
    陳皮　1角
    步驟︰
    1.水魚去內臟洗淨，汆水去白膜，切件；瘦肉洗淨汆水，瀝乾切片。
    2.冬蟲夏草、淮山、杞子與桂圓肉洗淨。
    3.陳皮用清水浸軟，去瓤洗淨。
    4.燉盅加入約3碗熱開水，放入全部材料，隔水燉煮3小時即成。
    5.需要時可適量放鹽調味。
    注意：外感發熱者不宜飲用。
    Profile
    佘曉怡註冊中醫師
    香港大學中醫學碩士、香港中文大學專業進修學院中醫課程兼職導師、國際中醫藥膳自療學會暨藥膳學院院長等，致力推廣中醫藥膳，提倡醫食同源、食其時、百骸理的飲食文化，以求體會養生及治未病的內經精神。最新著作有《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》。