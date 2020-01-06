本日日本：旅客注目！2020年開業新酒店6選（上）

要數今年的世界注目大事，2020年東京奧運肯定係焦點所在！如無意外，各地大量旅客都會於活動期間蜂擁去日本見證該項盛事，並順道旅遊一番。為了滿足龐大住宿需要，奧運年日本會有多間新酒店開幕迎賓，我們便特意推介當中6間充滿話題及特色之選，等大家可按自己心水慢慢揀，今日一於先介紹當中3間！

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Kimpton新宿東京（春季開業預定）

於世界約100個國家及地區開設了逾5,000間酒店的洲際酒店集團，將於今年春季在日本開設Kimpton新宿東京。酒店品牌Kimpton以美國三藩市為據點，於1981年為美國引入了重視設計元素的精品酒店（Boutique Hotel）概念，開創了酒店業界的先河。而Kimpton新宿東京設於東京．西新宿三丁目，共有162間客房、除了設有能容納300名賓客的3個宴會場、設施齊全健身室及多功能教堂外，亦有時尚的The Jones Cafe Bar、設有露台席讓你感受新宿當下的摩登啤酒館DISTRICT，以及VIP專享的天台酒吧Eighty Six，呈獻興奮心動的用餐體驗。設計方面，酒店將受紐約藝術場所啟發的風格，與日本纖細的傳統文化融合，帶來富玩味又大膽的陳設布置，教人期待。

Kimpton新宿東京

地址：東京都新宿區西新宿三丁目4番7號

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Hotel Indigo箱根強羅（1月24日開業預定）

同樣是洲際集團旗下精品酒店品牌的Hotel Indigo，其定位走高檔路線，並於世界各地設有逾100間酒店，而Hotel Indigo箱根強羅則係品牌於日本的首間酒店，布置亦落足心機，於大堂便以傳統日本茶室為靈感，並且木地板更採用了著名的箱根獨等圖案，夠晒地道特色。酒店一共有98間客房（包含10間套房），一大賣點係每間客房都備有利用天然溫泉的純和風浴池，認真好Feel！除了建築充滿話題性，酒店亦同時帶來嚴選食材炮製的滋味體驗，絕對係箱根值得一住的新住宿設施。

Hotel Indigo箱根強羅

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町木賀924番1

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MALIBU HOTEL（3月26日開業預定）

於3月登場的全套房豪華酒店MALIBU HOTEL，建於面積達逾122,000平方米的綜合度假村Riviera Zushi Marina內，以小型豪華（Small Luxury）為概念，樓高僅4層並有11間套房，每間面積約50至93平方米，但巴閉在全部套房均享有海景，並可望到富士山。當中不得不提的有Privite Villa房款，設有專用的通道及花園露台，甚至可以畀你跟愛犬一同入住，而住宿設施更滿足了寵物的不同需要，相當貼心。酒店內同時設有起源自美國洛杉磯的有機餐廳MALIBU FARM，你能享受到招牌的蛤蜊濃湯，及日本限定的特製Menu布拉塔芝士沙律，夠晒好味道！

MALIBU HOTEL

地址：神奈川縣逗子市小坪5-23-16 Riviera Zushi Marina內