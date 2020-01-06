金鼠利是封　應節又獨特（I）

每逢農曆新年，最得人歡心的一定是盛滿「誠意」的利是，若然連利是封也令人眼前一亮，豈不是喜上加喜？今年不少商場均選擇以金鼠為利是封主題，獨特又應節，只須憑指定消費額及留意換領細則，於限定日子內行動，便能將心頭好帶回家，但注意換完即止啊！

【兩款設計】

Nan Fung Place分別推出「靈鼠迎喜利是封」以及「刺繡燙章環保利是封」 ，前者的趣怪金鼠以不同得意表情丶露出兩隻小門牙向大家拜年，利是封更用上銀面紙印刷，打造出閃亮金鼠；後者首次與聖雅各福群會賽馬會升級再造中心合作，利是封以環保地氈布料製造，並附有5款刺繡布章讓大家自由拼熨。

換領期：1月10日至1月24日

消費額：HK$500可獲靈鼠迎喜利是封1套；HK$1,200可獲靈鼠迎喜利是封2套及刺繡燙章環保利是封1套

【芝士相伴】

將軍澳廣場設計的家肥屋潤利是封，以金鼠至愛的芝士作主角，引來一眾金鼠在利是封上「鑽出鑽入」享受大餐，寓意新一年各家各戶家肥屋潤，齊齊過肥年。

換領期：1月10日起至1月24日

消費額：HK$300

【觸感獨特】

荷里活廣場推出的招財金鼠閃「躍」版利是封禮盒裝，以雙層抽屜式設計，封套綴以燙金的芝士造型，內裏的利是封上印有多隻活潑可愛的激凸金鼠，其中一隻更選用軟綿綿毛料，觸感新鮮又特別。

換領期：1月13日至換完即止

消費額：HK$1,000