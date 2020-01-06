餃子皮自己整　100%有保證

每次整餃子，上網搜尋，隨手都可找到幾十張食譜教大家點樣製作餡料及調味，然後以現成餃子皮包裹，而IG@hellolisalin就教大家自己整餃子皮，質素更有保證。

原來自製餃子皮一啲都唔難，只需要麵粉和暖水便成，但要留意水的溫度，最好是攝氏37度左右，室溫水則可用微皮爐加熱約45秒，然後再每10秒逐漸加熱，以達到需要的溫度。

攪拌粉漿期間，要不時將麵糰集中，然後再搓成球狀，利用濕毛布蓋住置室溫中發酵。之後在麵糰中間拮個孔，輕輕拉開成圈再切粒，由於麵糰很快會乾，大家每次可切幾粒小麵糰，再搓成餅皮比較易控制。用剩的麵糰可灑點麵粉，再包好冷藏，再用時取出放在室溫等溫度變暖便可。

材料：

麵粉 320克

攝氏37度暖水 3/4杯

做法：

1.麵粉加暖水拌勻，攪拌成麵糰，揉搓約2至3分鐘至少許黏性但不黏手。

2.濕布蓋表面，閒置15分鐘；再搓一會至表面光滑，再次蓋好濕布再閒置最少30分鐘。

3.將麵糰搓成圓形，然後在中間開孔，造型似冬甩，並拉開中間做成一個大圈。

4.按每個12至13克切開麵糰，搓成圓形。

5.利用木棒將之搓成圓形餅皮。