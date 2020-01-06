生活夜校：專家提供　操縱細航拍機五大貼士

近年航拍機愈出愈輕巧的骰，有些新型號連電池的起飛重量只有199g，剛好避開多國航拍機重量上限的註冊要求，加上機翼採用摺叠設計，能摺埋放入背囊，旅行時帶去外國玩就更方便了。針對細尺寸航拍機潮流，小記更訪問了航拍機專家香港無人機航拍會創會人Lock Sir，提供操縱細航拍機的五大貼士，航拍機迷絕不能錯過。

貼士一

細航拍機的抗風能力比大機弱，所以飛行前最好先透過手機App UAV Forecast了解一下飛行地點的風速，而且要考慮埋空中的風速會比地面強，所以要計埋航拍機的飛行高度。

貼士二

不少細航拍機為了減輕重量，會刪除感知防撞功能，好像DJI新推出的Mavic Mini的感知防撞功能就只支援下方，飛行時就要特別小心撞樹或燈柱。

貼士三

就算你架航拍機支援感知防撞功能都要留意，當航拍機飛近一些玻璃幕牆大廈時，玻璃幕牆的倒映有時會騙到航拍機的感知防撞功能，令航拍機察覺不到玻璃幕牆而撞上去。

貼士四

細航拍機的飛行加速系統會不及大機敏感，不少人操縱細機時會將操縱桿推得太猛而導致過度加速，這些都要注意。

貼士五

一般人玩航拍機時都會考慮其電池續航力，以Mavic Mini為例，它的續航力是30分鐘，一般人就會預15分鐘飛出去，再預留15分鐘回航，但這樣想是很危險的，因為細航拍機的抗風能力較弱，當它回航時遇上逆風，就有機會不夠電力回航。