征選遊：日本RISONARE那須　回歸自然之旅

新一年去旅行，當然想入住新酒店。想要住得舒適兼夠特別的話，日本櫪木縣那須郡便剛於上年11月開設了星野集團 RISONARE那須，除了提供星野集團一貫的豪華住宿設施外，此Resort更特別引入了意大利甚為流行的農遊「Agriturismo」概念，在佔地近14萬平方米的農田，為住客帶來豐富的農務體驗，加上於大自然中的種種玩樂活動提案，保證夠晒寫意Relax！

親身收割 落手體驗

Agriturismo乃意大利文Agricoltura（農業）和Turismo（旅遊）兩字結合而成，是指遠離都市喧囂，走入地區體驗農村生活，與大自然進行文化交流的一種旅遊模式。而位於櫪木縣北部那須岳山腳、標高約500米位置的星野集團RISONARE那須，由宿泊棟、農園Agri-Garden、活動設施POKO POKO及兩間餐廳構成。當中最大亮點莫過於Agri-Garden，分別設有田地及溫室Green House，預定全年會種有逾80種蔬菜及約100種香草。而這個農園更落足心機，特別參考了當地農家的有機農法建議，並自家製作肥料、播種及收割一條龍做足。住客到此亦並非單單體驗收割，Resort特別開辦了Farmers Lesson，有工作人員向住客授課講解當日農務的種種，而Green House內也開辦對農民生活有所啟發的農家手作活Workshop，也有讓你自由採摘香草炮製自家香草茶的活動，認真夠Fun。

玩樂豐富 接近自然

Resort也善用了佔地甚廣的大自然土地，為旅客提供多種玩樂體驗提案，例如有朝早森林散步，秋日則有就地取材的紅葉書籤，或搜集園中落葉換番薯等，均是極受歡迎活動。其餘活動則集中於外觀像三間茅屋拼湊一起的POKO POKO。建築內除了有託兒服務Nursery，亦有給小朋友玩樂的Play Area，內有高約6.5米的繩網陣及波波池等設施。另一邊是設置了暖爐和舒適梳化的Books&Cafe，並同時設有焗製薄餅的石窰，除了點餐享用外，更可預約參加每日中午的薄餅DIY，親手搓麵糰和加入當地蔬菜和芝士，相當的滋味呢！

複式房款 意式美味

住宿方面，Resort共設有43間客房，分布於本館和別館內共3個區域，並分為14個房型。房間強調將自然風景帶到身邊，推介其中的Deluxe Maisonnette房款，它是唯一兩層式設計，地面是吧台和放了梳化的客廳，二樓則是睡房，間隔分明兼且設有橫跨兩層的落地玻璃和露台，讓你隨時都可欣賞到窗外景觀。對食有要求的朋友，Resort的OTTO SETTE NASU則可品嘗到意大利托斯卡納的升呢鄉土料理Full Course，6至8道菜式選用了當地和意大利食材，賣相精緻、味道配合的層次感亦豐富，加上有托斯卡納出產的紅白葡萄酒可供挑選，讓大家吃得更精彩！

RISONARE那須

地址：櫪木縣那須郡那須町高久乙道下 2301

交通：每日於2:40pm及4:40pm各有接駁小巴於那須鹽原站至酒店

房租：每晚每位￥32,910（約HK$2,370）起