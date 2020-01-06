決性11點：換個新月曆　索女陪你過日辰

踏入2020年，新一年當然要有新希望啦！雖然唔知大家期望喺新一年有咩目標或抱負，但都要為未來好好拼搏！想每朝起身都充滿鬥志同拼勁，最好就係有索女相伴，所以今日就為大家帶來四位索到爆燈嘅日本寫真美人，有佢哋2020年月曆陪住，喺新一年一定朝氣勃勃，充滿正能量啦！

橋本梨菜

橋本梨菜係近期人氣高企嘅寫真妹，佢受歡迎有好多原因，第一就當然係擁有火辣身材，第二就係被喻為「寫真界黑鑽石」嘅佢擁有一身古銅膚色，令形象帶野性同時又富陽光感，配合埋燦爛嘅笑容，實在令人精神一振！梨菜喺2020年月曆當中，仲特別收錄好多喺陽光普照環境下拍攝嘅性感寫真，就算心情幾咁煩憂，睇見都即刻開朗番晒！

鈴木富美奈

健美大波妹鈴木富美奈發展範圍相當廣泛，除咗拍寫真，亦開始擔任司儀，此外平時鍾意睇書嘅富美奈仲為一個網站撰寫好書推介，既有姿色亦有內涵。富美奈雖然工作多，但佢每件事都做得好認真，就好似推出寫真月曆咁，都會專登搵專業攝影師操刀拍攝，2020年月曆亦不例外，今次富美奈就以和風感覺作為主題，可以見到月曆中分別有和式家居、和式庭園以及檜木風呂作背景，夠晒賞心悅目呀！

和智南

好多人都以為日本寫真女優都係讀唔成書，先會投身寫真界賣弄美色，此言差矣！其實好多寫真妹都係大學畢業，好似和智南就更加畢業於日本知名學府明治大學，難怪佢清麗得嚟仲帶幾分溫文嘅知性美啦！佢嘅新月曆就用咗好多喺泰國取景拍攝嘅寫真照，將和智南受當地氣氛感染而變得熱情奔放嘅一面盡情展露。

小倉優香

小倉優香青春可人，胴體凹凸有致而且生得相當高挑，稱得上係呢期寫真界嘅寵兒。不過，小倉優香由於成功入屋，喺電視圈發展得相當順利，所以早前就決定急流勇退，過埋今年就決定封胸唔再拍水着寫真喇，所以佢嘅2020年寫真月曆極有可能係最後之作。喺月曆當中，優香會換上多款精美泳裝大騷身材，同時會將自己嘅招牌天真笑容盡情展露，絕對可以為大家留下深刻印象。