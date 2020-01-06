【決性11點】唔Like老公練到大大隻

男人之所以想健身，除咗因為想健康啲外，更覺得咁樣先至有型同吸引異性，而事實上亦有唔少調查發現，唔少女士覺得大隻男有魅力。不過係咪每個女士都咁認為呢？有位女網民就為老公迷上健身而煩惱，佢話：「其實老公嘅身材一直都唔錯，但我就經常笑佢有肚腩，仲有幾次話佢個肚腩凸咗後，持久力好似弱咗咁。唔知係咪呢個原因，佢半年前開始勤做Gym。起初見佢練得結實，我梗係鍾意啦，着衫都型嘅嘛。點知佢嘅目標原來係變肌肉男，咁就大鑊嘞！因為我唔鍾意肌肉男，仲好怕日後佢變得勁大隻後，咁每次同老公親熱時，要承受佢嘅超大力衝撞，真係愈諗愈冇癮，只係如果同佢講真話，又驚破壞佢難得搵到嘅興趣，我真係好煩惱呀！」

網友神回應：

愛信：原來個因係你自己做出嚟嘅，咁呢個果就要你自己受番，真係冇得怨囉。其實你從另一個角度諗，床上對手變得更強火力，係咪感覺更加刺激先。

阿Gi：其實你老公係咪因為你講嗰幾句，先至會走去健身呢？我就唔係好信囉。因為以我嘅經驗，就算個老婆點講都好，男人都唔會點醒，除非佢係有其他原因啦，咁就唔同。

依依：我好認同阿Gi嘅講法，男人無啦啦健身，按我班朋友身上所發生嘅事嚟推理嘅話，佢唔係有外遇，就係想吸引其他異性，嚟肯定自己嘅魅力，而唔理邊樣都好，我都覺得唔應該畀佢繼續練囉。

冈井：從你覺得煩惱呢點，就知你係個好老婆，否則你會好似某啲女人咁唔畀佢繼續練。其實你可以同你老公坦白，等佢知道其實你唔想佢練得咁大隻，我諗佢應該都會聽你嘅。