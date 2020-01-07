香港估估吓：將軍澳玩不完的兒童遊樂設施

告訴你，一月是本地學童的考試月，不論小學生或中學生都要考試，但一日二十四小時，難道每分鐘也埋首書本中？這樣做人很沒有樂趣啊！各位家長，適時放電，之後小朋友溫習會更用功，不過玩得太盡又真係好難「收番」，那不如去一個著名多兒童玩樂設施的公園玩一趟，是日推介就是位於將軍澳的寶康公園。

親子界向來傳誦寶康公園，只因這個佔地4.13公頃的公園，分別有三大遊樂場區，內有超過6套兒童遊樂設施，適合不同年紀的小朋友一起玩樂，而部分玩樂設備更是共融遊樂設施，照顧到不同小朋友的需要，至於玩樂組究竟有幾勁？就是每一組都集合了鞦韆、攀爬架、滑梯及遊戲板等組合，個別設施還各自有其焦點設備，簡單如鞦韆都有三款，難怪成為小朋友心目中的聖地了！此外，寶康公園也提供一大片美麗草地，都是野餐和小朋友跑跑跳跳的好地方，也適合小朋友玩過多組遊樂設施後，回來安安靜靜跟家人吃點小食，休息一下，回氣之後再去玩啦！

地址：將軍澳運隆路10號

交通：

港鐵 將軍澳線寶琳站B2出口

巴士 91M、93A、93K、296M、690