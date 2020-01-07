澳門城市藝穗節　地膽帶路　走入社區

由澳門文化局主辦的澳門城市藝穗節，今年已踏入第19屆，並以「搞作無譜，地膽帶路」為題，於2020年1月10日至19日期間舉行，共帶來17齣精彩節目，以及13項周邊活動，引領觀眾游走澳門大街小巷的不同角落，展開奇思妙想的創意旅程。

走入社區 走出國際

澳門城市藝穗節一直是澳門製作人才培養地，鼓勵創新與冒險，亦強調製作與澳門連結，保持對文化獨特而敏銳的觸覺，以及與國際接軌的藝術視野，更貫徹「全城舞台，處處觀眾，人人藝術家」的理念。今屆特別推出的主旋律「穗內有萃」有《在地》及《路環戲偶及物件劇場節》兩個主題行程。前者是以「快閃即興」、「身體旅行」、「圍爐會」和「步入劇場：舞蹈劇場《火滅》」共4個舞蹈演出，以及舞蹈工作坊及分享會組成；藝術家將從街頭走到劇場，用身體來呈現多種可能性，讓觀眾近距離感受身體舞蹈的力量。

至於《路環戲偶及物件劇場節》則包括「脆弱」、「故事市集」、「夜行：為甚麼？」3個演出，集澳門、台灣及加拿大的藝術家，帶來多個不同形式的當代偶物劇場及延伸工作坊，是個結合東西方視覺劇場的力量，將燈光、聲音藝術、多媒體戲偶與本地原創故事，在路環這個人文與自然結合的社區中共冶一爐，帶來另類而愜意的藝術時光。

中外元素 創出立體世界觀

其餘精彩節目中以來自英國的ZU-UK新作《談談情探探聽》最有睇頭，以半參與式劇場、半極速約會的演出讓與會者互動，雙方將快速在一小時內破冰。至於亞洲代表則有台灣的《Break & Break！無用之地》周書毅身體錄像展，將帶領大家走入影像空間，並藉由現場舞蹈演出，回應不同的都市和空間變遷。

本地薑的創作劇目更是浪接浪，打響頭炮兼一連三日上映的有「指南針創作劇團」帶來的「馬交奇案導賞團」，開啟《非官方指定路線》，進行另類的遊覽體驗。而澳門藝術家李沛榮及李淑雯則會帶領觀眾以全新角度走進盧家大屋這座跨世紀豪門府第的《大堂巷七號睇樓團》，凸顯「地膽帶路」的主題。

另一主題「搞作無譜」，則會帶大家到虛無縹緲的角度，如藝術家鄭家和的《冥王星的分身》，以裝置藝術帶來異時空的空間體驗；詩篇舞集帶來的《萬華舞影》則會以舞蹈之美配上數碼幻象，營造出微妙的視覺效果及無限的想像空間。本地藝術家陳詩琪聯合台灣明日和合製作所的《脫單電影院》，用一齣電影的時間創造浪漫約會。梳打埠實驗工場藝術協會及風盒子社區藝術發展協會聯合製作的《說衣常──身體．札記》以衣物訴說情感，讓大家一起再次擁抱收藏已久的回憶。

多元節目 老少咸宜

此外，本屆藝穗節同時設有適合不同年齡觀眾參與的演出，如澳門葡人之家協會《從前從前的澳門》通過音樂表演，以今昔交融的方式，帶出與澳門相關的探索式奇幻場景。而《LOOK@YOU》透過具創意的肢體動作、音樂與移動藝術裝置，讓觀眾用「眼睛」細看、發現與感受周遭一切。黑沙劇團及人力車之友《樂悠悠幻想曲》用奇妙樂聲，加上戲偶、演員和舞者的精彩表演，讓小朋友享受戲劇的樂趣，一家老少都可以感受到這份藝術氣息！

澳門城市藝穗節

日期：2020年1月10至19日