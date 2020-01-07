開胸毛衣　冷暖天氣都啱着

冬天始終要着毛衣才有Feel，但在這個不太冷的冬天應該怎樣穿？開胸毛衣就是最佳選擇。（左）ESSENTIEL@Rue Madame白色Color Block織花開胸毛衣／（右）mii@Rue Madame深藍色Color Block背心開胸毛衣（胡振文攝）

今個冬天好似真係「冇乜點凍過」，最慘就是好多冬裝都冇機會出籠，包括大家在冬天最愛穿的毛衣。冬天始終要穿毛衣才有Feel，但在這個不太冷的冬天應該怎樣穿？開胸毛衣就是最佳的選擇，因開胸款式可以將鈕扣完全打開或只扣上一顆鈕，內搭背心或Tee，比套頭款式輕鬆百搭得多，加上款式變化多端，難怪始終是女生在冬天的衣櫥必備。

吸睛圖騰

圖案從來都是提升造型的重要元素，開胸毛衣設計亦不例外，在簡約的版型上只要加上圖案花樣作點綴，即時變得獨特又吸睛。

民族味濃

在冬天民族風的毛衣總十分流行，泥土色系的配色、條紋或Color Block、簡單的菱形、三角或十子等民族風提花圖案，就能打造出極具造型感的民族風毛衣。

百搭淨色

淨色毛衣雖然不及圖案款式吸睛，但勝在長青百搭，因此大受女生歡迎。今年V領、剪裁寬鬆的設計較為流行，穿上後微微Off-shoulder的效果，散發舒適隨意的感覺。

新興着法當上衣

從街拍所見潮人更示範了新穎時髦的穿法，就是當上衣來穿，不需要內搭。例如將一邊肩膊拉低塑造跌膊效果，露出鎖骨，性感又有女人味；甚至只扣上一粒鈕，露出小蠻腰，一身打扮時尚又性感。