三界五行：中西占星　關係微妙

十二星座占星術與中國傳統占星術一樣，也把運勢分為十二宮，中國傳統占星術的十二宮排序是：命宮、父母宮、福德宮、田宅宮、官祿宮、僕役宮、遷移宮、疾厄宮、財帛宮、子女宮、夫妻宮、兄弟宮。

與中國傳統術數比較，十二星座的十二宮，各自涵蓋範圍更廣泛：第一宮是性格、體形、外貌，相當於命宮。第二宮是經濟環境、理財能力、創富運氣，相當於財帛宮。第三宮是自己的學習能力，以及不可選擇的人際關係，例如與兄弟姊妹、親戚鄰居、同學相處的運氣，相當於兄弟宮。第四宮是固定資產，包括祖先遺產、自己購置房屋土地、留給子孫的房地產，個人與上一代、自己晚年、以及下一代的物質生活豐盛還是貧乏，都可以在此窺探，相當於田宅宮。第五宮是感情生活，包括與子女的感情、自己以及子女在文化藝術的興趣和成就，相當於子女宮。第六宮是自己與下屬、同事、晚輩、朋友的相處是否和諧，以及指導、駕馭他們的能力，相當於僕役宮。第七宮主要顯示夫妻關係，但同時也可以看出自己單獨與某人共處的關係，例如：異性朋友、同性朋友、工作或生意合作夥伴、競爭對手……總之是單獨面對的，相當於夫妻宮，但又不止這麼簡單，是非、官非、恩怨、八卦……都包括在內。第八宮更不簡單，因為此宮原屬於天蠍座，守護星球是冥王星，神秘又陰森。

欲知後事如何？明天續講。

方向宇