經典場景＋大絕　《七龍珠Z》農曆年開打

去年聖誕檔期無咩勁Game出，搞到機迷放假都百無聊賴，不過農曆新年前後好Game就浪接浪，打頭陣嘅係ARPG動作遊戲《七龍珠Z 卡卡洛特》，賣點是以關卡形式重現整個《龍珠Z》故事，收錄了大小角色、經典對白、場景及歌曲，加上支線任務、地圖自由探索等元素，成隻Game戰鬥力驚人！

2.5D唔會崩壞

《龍珠》遊戲出過好多，但大多以對戰形式，新作改以說故事為主，玩家將由撒亞人篇、拿美星篇、人造人篇打到魔人布歐篇，爆機恍如重溫了整套單行本。另外，遊戲會有首次由鳥山明創作的補完劇情及對白，呈現原著也沒有提到的部分，令故事更精彩圓滿。經典場面當然唔少得，諸如悟空變身超級撒亞人、兩父子一同出波解決斯路、比達變身大猩猩等，皆以2.5D仿動畫方式呈現，保證唔會有崩壞嚇死玩家！

舞空術自由探索

本作強調「超悟空體驗」，讓玩家從不同角度體驗悟空生活，例如可用舞空術在地圖四處遊歷、與不同角色互動、到森林釣魚或狩獵等等，玩法多元化！雖然遊戲以悟空為主角，但隨着故事推進也可使用其他角色，包括笛子魔童、悟天格斯、比古洛等等，部分支線任務或地圖探索時可以換角，方便從不同角度了解故事，增加投入感。特別一提，目前預購更會解鎖全新角色「波妮」，她是原創的基紐特戰隊第6位成員，將與悟空對戰訓練，叫人期待。

記得回家吃飯

玩得龍珠無得打點得，遊戲的升級建基於「戰鬥力系統」，透過戰鬥、邂逅來提升戰鬥力，打倒敵人則可獲得經驗值，愈強大經驗值愈高。吃飯也有作用，可提升體力、力量等數值，而且還能於短時間獲得Buff效果，所以得閒就要回家食芝芝住家飯啊！遊戲另有「必殺技樹狀圖」，透過與強敵戰鬥可逐步學習大招或心法等被動技能，升級了的招式除了攻力增強，就連視覺特效也有所不同呢！

遊戲類型：ARPG 動作角色扮演

遊戲語音：日文

遊戲字幕：台灣繁體中文、簡體中文

發行日期：2020年1月16日