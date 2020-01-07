征選遊：倫敦皇室御用超市　有乜咁巴閉？

去旅行除了要玩盡各大景點和商場，唔知大家有否覺得逛超市其實也是了解當地文化的熱點呢？這次來到英國倫敦旅遊，便專程去到1904年創立的連鎖超市Waitrose & Partners掃貨，該品牌是英國唯一擁有兩項皇室認證的超市，夠晒巴閉高檔，但出售的產品價格卻合理不離地，不妨到此購買生活雜貨或酒品做手信，感受皇室口味！

百年品牌 皇家認證

已有過百年歷史的Waitrose & Partners，最初由Wallace Waite、Arthur Rose和David Taylor三人所創立，品牌名字則於1908年David Taylor退出後，以前兩者的姓氏Waite和Rose所合成。經過了一輪收購合併，現時Waitrose是全英十大家品雜貨分銷商之一，全英國擁有超過350間分店外，旗下自家品牌產品亦出口至52個地區，香港大型超市亦可購買到部分產品。

而令Waitrose近十數年間聲名大噪，莫過於先後在2003年及2011年，分別得到了伊利沙伯二世及王儲查理斯給予品牌皇家認證，為英國皇室供給雜貨、葡萄酒和烈酒，令品牌多了一個高品質、高品味的光環！而且Waitrose更與王儲查理斯創立的有機食物品牌Duchy Originals合作，推出了有機產品品牌Waitrose Duchy Organic，這無疑令超市散發着濃郁的皇室味道。

逛旗艦店 買唔停手

於倫敦市內，想找尋貨品最齊全的Waitrose & Partners，首選位於Canary Wharf內Canada Square商場的旗艦店Waitrose Canary Wharf。該店不但有售由周邊農莊出產的蔬果或奶類製品，並有多個Waitrose旗下品牌的產品，當中包括網羅了雜貨、日用品、午餐盒及健康美容等範疇、擁有多達1,500款產品的入門級Essential Waitrose，亦有王族加持的有機品牌Waitrose Duchy Organic，還有自家品牌中最高級的Waitrose No.1等等，後者的咖啡粉/豆、蜜糖和茶更是推介之選。另外超市與世界各地酒莊合作推出葡萄酒，當中意大利出品更不乏DOCG認證，售價一般約￡10（約HK$103），可謂極之相宜。

這間旗艦店位處的Canada Square是倫敦重要的商業區，因此店內的外賣部Food To Go亦大得誇張，有多款世界各地美食餐盒外，還設有亞洲風味的壽司部。另外超市內亦有讓上班族閒暇飲兩杯的小酒吧，再加上二樓及三樓有與Jack Wills等品牌聯乘的服裝、家品及電器部，讓大家可以逛足兩三個小時，買手信肯定買到手軟！

Waitrose Canary Wharf

地址：Canada Place, Canada Square, Canary Wharf, London

交通：乘地鐵Jubilee線於Canary Wharf Station落車

營業時間：周一至五7:00am~10:00pm、周六8:00am~9:00pm、周日12:00nn~6:00pm