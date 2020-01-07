大健事：臘月吃臘味　小心爆脂！

製作臘味的時候，除了加入酒精，糖，鹽這些材料之外，亦會加入硝酸鹽或亞硝酸鹽，有很多研究指出這些物質可能會在進食之後產生一種叫亞硝胺的物質，有機會致癌。（互聯網）

天氣轉冷，吃一碗熱辣辣的臘味飯既美味又暖身。但營養師指，臘味高脂高鈉，吃得多熱量和膽固醇隨時超標。

臘味的脂肪含量和鈉含量都很高，經常食用很容易令我們的膽固醇、血脂和血壓上升。在製作臘味的過程中，會加入不少添加劑，除了酒精、糖鹽這些材料外，亦會加入硝酸鹽或亞硝酸鹽等物質，很多研究指出這些物質在進食後會產生一種名為亞硝胺的物質，有機會致癌，因此營養師不建議大家經常食用臘味這種加工食品。

臘味包括臘肉、臘鴨和臘腸，這三種食品中營養價值最低的是臘肉，因為臘肉主要是由豬腩肉所製成，除了高脂肪外，它的脂肪含量大部分都是飽和脂肪，高含量的飽和脂肪會令我們的膽固醇水平上升；而臘鴨中大部分都是瘦肉，只要不連皮吃相對會較健康。

想吃臘味吃得健康點，就首先要注意食用分量，臘味本身就是屬於高脂肪和高鈉的食物，一般臘味每100克裏就可能會有超過40克的脂肪和至少600亳克的鈉質。如果以每個人每天應該食用的分量來計算，吃約100克的臘味就已經會令人體的脂肪攝取量和鈉攝取量超標。營養師建議大家每次不要進食超過50克的臘味，而且最好一星期不要進食多於一次。