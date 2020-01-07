本日日本：旅客注目！2020年開業新酒店6選（下）

新一年出外旅遊，當然想入住新酒店。趁全球矚目的2020年東京奧運即將舉行，日本各地紛紛有新酒店落成迎接大班到訪見證盛事的旅客！當中6間更係充滿話題及特色，之前介紹了其中3間，這篇再來壓軸的3間！

The Ritz Carlton日光（5月22日開業預定）

提起日本關東地方北部的櫪木縣，大家必然會想起日光市，該市有被登陸為世界遺產的日光社寺，同時亦有眾多自然、傳統文化及歷史悠久的多元化景點。而該市今年更有櫪木縣首間國際豪華酒店品牌登場——The Ritz Carlton日光將於5月在日光國立公園內開幕。該酒店共有94間奢華兼闊落的客房，除了餐廳、酒吧、健身室及Spa等設施外，該酒店品牌更首次開設溫泉大浴場，讓大家可以享用日光湯元溫泉的精彩硫磺泉水！加上酒店可以眺望風光明媚的中禪寺湖及日本百名山之一的男體山等景色，絕對美不勝收。

The Ritz Carlton日光

地址：櫪木縣日光市中宮祠2482

網址：www.ritzcarlton.com/en/hotels/japan/nikko

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Ace Hotel京都（春季開業預定）

於1999年在美國西雅圖開業的酒店品牌Ace Hotel，被譽為最具原創精神的連鎖酒店，文青氣氛十分濃厚。而該品牌將會在春季開設亞洲兼日本首間的Ace Hotel京都。特別之處是酒店設於舊京都中央電話局舊址開發而成的綜合設施新風館之內，並找來建築大師隈研吾負責酒店外部設計，考慮到要跟京都的街道景觀協調，酒店外觀大量使用百葉及木框元素。酒店共設有213間客房，並有餐廳、酒吧、Lounge、咖啡店及畫廊等，除了住宿旅客，亦吸引當地人前往，希望藉此形成一個社區，並成為新文化誕生的中心，教人充滿期待。

Ace Hotel京都

地址：京都市中京區烏丸通姉小路下ル場之町586-2外

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星のや沖繩（5月20日開業預定）

日本的高級酒店連鎖集團星野集團，旗下最高級品牌星のや將於5月開設第8間酒店星のや沖繩。酒店選址沖繩縣讀谷村，探用「御城之居館」為概念，以沖繩著名史迹御城得到靈感的圍牆所包圍，圍牆與海岸線之間則是客房及種有花草的優美庭園。而酒店共有100間客房，分為4個房型，其中的ティーダ特別室便有專用泳池，並直接連着沙灘。還有最適合一家人入住的フゥシ房、有露台客廳的ハル房，及精巧細小的ティン房，而所有客房均可近距離欣賞到海景。另外，毗鄰酒店的地區更會開設星野Resort Banta Cafe，就算唔係住客一樣可以光顧。

星のや沖繩

地址：沖繩縣中頭郡讀谷村字儀間474