IB攻略：找回你讀書的動力

今回想講講如何找到讀書的動力，原因是因為筆者發現很多IB學生考得不好並不是因為能力不足，而是因為沒有讀書的動力。例如同學明知道明天就要考試了，心裏很明白需要讀書，但是就是提不起勁。這就令筆者想起以前讀書的時候，亦都發生同樣的情況，總是會找藉口拖延，但是最後筆者學懂了如何找尋動力，今回將會毫不保留地，分享給各位讀者。

第一，找尋你的Why

所有考得好的學生，背後都會有原因。其中一個容易找到讀書的原因，就是學生未來去大學的IB分數最低要求。國際學校考試是非常現實的，分數不達標就自然科目選擇更少。當然如果你的目標只是國際學校文憑試畢業，或者考試合格，那麼你將不需要太大的讀書動力。有些學生則是透過比較，和別人競爭找到自己，例如A學生非常不忿B學生考得好過自己，就發奮圖強。每位學生的Why都可以不同，IB學生可以想想自己為何IB要讀得好。

第二，放大失敗的痛苦

這是一個反向的方法，如果學生時常提醒自己達不到目標的話，結果將會是如何慘烈，有助提點自己當下要更加努力。例如同學的人生志願，是成為一位醫生，國際文憑試的要求是44或45分，同學可以想像一下，如果達不到這個分數，做不到醫生，又或者想像重新考過IB國際文憑考試，這些麻煩，會否是未來的自己希望經歷的。如果同學認為這個失敗的痛苦，其實也不是那麼痛，這就證明你可能未必非要這個人生志願不可，但是一旦你有退路，或者覺得隨隨便便也可以，這將會是你失去動力的時候。

第三，用肢體行動提高動力

美國知名人生教練，Tony Robbins曾經說過「Motion creates emotion」。即是透過身體的動力去影響自己的情緒，他認為有良好的身體狀況就可以建立良好的情緒。如果學生留意到自己總是感覺很累，每一次想到溫習的時候就想要逃避，可以不妨出外跑跑，或者去健身房做一些劇烈的運動，透過釋放大量的安多芬，釋放更多的快樂賀爾蒙，之後才開始讀書的工作，可能會事半功倍。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣