塗鴉大師Banksy　話題作全接觸

《Devolved Parliament》是近期的話題作，去年10月錄得約9,580萬港元的超高成交價，創下Banksy個人作品的最高紀錄。（互聯網）

踩界、挑釁、神秘……數近兩年最具話題性的英國當代藝術家，非街頭塗鴉大師Banksy莫屬，像早前於伯利恒一間酒店展出的《伯利恒之疤》（Scar of Bethlehem），以馬槽聖嬰為創作主題，作品後方是一幅留有子彈洞的隔離牆，諷刺意味昭然若揭，亦正正體現了Banksy的成功之處──總能引起社會的關注。

事實上，Banksy由初出道開始，已敢於挑戰當代藝術的遊戲規則，作品極具話題性，內容常牽涉政治、文化衝突及種族問題，反映其對建制的挑戰與抗議，因而備受年輕一代的欣賞及肯定，甚至成為拍賣場上的焦點，例如去年上拍的一幅《Devolved Parliament》，錄得約9,580萬港元的成交價，創下個人作品的最高紀錄。

【啟發觀眾思考】

現於九龍灣PORTAL 6311舉行的世界巡迴展「Banksy：Genius or Vandal」，帶來70多件原創作品，包括因在拍賣會上自毁而一夜成名的《Girl with Balloon》，讓大家一睹這位神秘人物的無限創意。策展人坦言，身份撲朔迷離的Banksy代表一種現象，因其創作充滿挑釁性，甚至被認為是對制度的示威，所以外界的評論很極端，有人視他為天才，也有人認為他是破壞者，展覽目的就是展示Banksy不同層面的才華，啟發觀眾思考。