貼心旅人：2020日本旅遊 8大「新規」注意

因應東京奧運，日本機場安檢已全面加強，記得預留充足時間登機。（互聯網）

日本踏入「令和」新年代，今年又是「2020東京奧運」年，新措施特別多，以下8大「新規則」更跟日本旅遊相關，大家無論去玩還是Shopping，都一定要注意。

（一）安檢加倍嚴格（已實施）

因應東京奧運，機場保安已全面加強，現無論國際線還是國內線，乘客經過安檢時，但旦凡外套、包至腳踝的鞋，皆須脫下接受X光機檢查。除了機場，現東京迪士尼亦已開始使用金屬探測器、X光機進行安檢。

（二）羽田航廈改名（3月實施）

因應羽田機場擴建國際線，從3月起羽田機場原來的「國際線航廈」將改名為「第三航廈」，連隨連接機場的交通包括東京單軌電車、京濱急行電鐵，亦會更新「第三航廈」站名，搭車往機場時記得留意。

（三）消費稅增至10%（已實施）

大家都知日本消費稅，自去年10月起已由8%新增至10%，不過大家未必為意相關的「輕減稅率」措施，部分商品或服務例如外賣食物或無酒精飲品，其實仍可維持8%消費稅，甚至有「點數回饋」優惠等。

（四）便利店「24」不再（已實施）

逛日本便利店，是旅客每天必做的事，只是自去年11月起日本「7-Eleven」已不再是24小時營業。3月起日本另外兩家連鎖便利店「FamilyMart」及「LAWSON」亦會相繼縮短營業時間，習慣買宵夜的要記得了。

（五）取膠袋變收費（7月實施）

因應環保大趨勢，日本今年7月終於要實施「塑膠袋收費」，大家無論在大商場還是小店家，消費索取膠袋都須付費，愛購物的各位記得自備購物袋。

（六）新幹線行李預約（5月實施）

5月起乘搭日本新幹線，凡攜帶特大行李（長寬高合計160cm至250cm）都必須事前預約行李置放位置，或購買「附設行李置放位」指定席套票。如沒預約乘車便須繳付1,000日圓（約HK$72）手續費。

（七）自駕不能滑手機（已實施）

愛日本自駕遊的留意，日本為打擊「開車滑手機」引發交通事故的行為，去年12月起已嚴懲駕車中滑手機、盯手機的司機，犯者可被罰6個月以下徒刑，罰款更高達5萬至10萬日圓（約HK$3,600至HK$7,200）。

（八）福岡「雙重」住宿稅（4月實施）

如果你打算去九州玩，訂酒店時就要留意，今年4月起九州福岡縣、福岡市、北九州市，都會向當地住宿的旅客徵收50至200日圓（約HK$3.6至HK$14.4）不等的住宿稅，用以優化當地觀光資源。錢是不多，但如果你選住福岡縣福岡市，因縣和市會分別徵收，故你可會被「雙重」徵稅，到時不用奇怪。