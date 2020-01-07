【深夜字聊】新婚多次交歡不落紅

Q：本人是二十多歲女性，新婚不久，之前未有性經驗，因知我怕痛，丈夫有進入而不敢用力，做愛十數次都沒有流血，我去見過婦科，醫生檢查一下就說處女膜沒破，我說沒理由吧，我們有不停進行性行為。醫生說因素很多，通常是處女膜往內生長，陰莖碰不到處女膜。醫生亦有問及月經情況，而我本身是正常來經的。我搞不清楚究竟自己是不是有問題？可以幫忙說明一下嗎？

朱小姐

A：處女膜不脫落的原因，與某些女性的獨特生理結構有關，例如處女膜先天彈性較佳、血管分布較少、形態較圓潤肥厚、生長於陰道較深處等，皆會使處女膜不易脫落，能經歷多次性交衝擊而維持完整。反之，處女膜較薄、缺彈性且血管密集，則容易於首次性行為衝擊下受損出血繼而脫落。事實上，初夜或初期性交不落紅並非罕見，據一些外國研究顯示，約有兩至三成女性在首次性交時處女膜不脫落，通常要再進行多一次或數次性行為，處女膜受衝擊才脫落。

落紅與否亦與男方有關，例如關乎性行為力度、性行為時間長短、陰莖是否偏短和偏幼等。譬如說，男方於性交時衝擊力度不足的話，處女膜便有可能不破裂。又或者伴侶間進行「指交」，事後無損處女膜，這與手指之衝擊力度、深入度、粗幼有關。丈夫對妳呵護備至，每次性行為均遷就力度，可能就是不落紅的關鍵原因。

婦科醫生查詢月經情況，其實是評估陰道閉鎖的可能性，假如一名女性患有先天陰道閉鎖，她會出現長期閉經和性交困難徵狀，包括不落紅。所以，只要妳向來月事正常，即排除陰道閉鎖的因素。

妳和丈夫可嘗試互相遷就性行為姿勢，讓陰莖能更深入體內，並在可接受的情況下加強性交力度和速度，自然可以水到渠成。

李偉儀