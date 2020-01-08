家樂事：木系主題　日式輕禪風

不少人熱愛追捧日本文化，連帶家居裝潢也會選擇和風格調，以是次單位為例，因應戶主對日本的喜好，設計師特意把單位打造成日系家居，透過溫暖的木系主題展現出風格清新、簡潔美觀的布置，營造自然、沉穩的淺淺禪意。是次單位戶主是一位台灣女士，她一向鍾情日本文化，因此1sec.Left Design Studio室內設計師Kason以簡約的線條規劃此居住空間的雛形，並配合大量木製家具，欲透過溫和的大地色系為空間營造舒適的氛圍，同時不過度的裝飾為室內帶出清爽的日式輕禪風。

【加設地台 用途廣泛】

因應戶主擁有不少服飾，故設計師善用單位擁有近3米高樓底的優點，由客廳到主人房、客房，也可按需要把儲物空間向高空發展，又或是加設地台，把衣履雜物隱藏於內，整齊得來又不帶壓迫感。先說客廳，收納式設計的餐桌連天花組合櫃，儲物量充足；而為了整體觀感整潔，設計師特意不加設電視櫃，反之將所有影音器材藏於旁邊地台下端的灰鏡櫃內，令廳堂空間更見寬敞。

房間方面，主人房和客房也加建地台，前者將地台升高至窗台高度，令窗台變為地台的一部分，一來使室內實用面積擴大，二來提升了地台的儲物空間高度，使其變身成一個小型儲物室，讓戶主可進入其中放置物件；由於戶主的家人會經常到港，故客房特設兩級寬敞地台，並將木門改為黑框趟門，藉以減省木門開關時所需使用的空間，讓其家人的住宿位置更加寬敞。

單位資料

屋苑：柏傲山

面積：約570平方呎

間隔：兩房兩廳

裝修費：約30萬