Foton Aumark S 5.5噸輕型貨車　氣壓制動 搵食安全

【特約報道】揸車搵食乜嘢最重要？無論是問全職搵食司機，或是偶爾客串揸運魚車的藝員黃文標，答案都是「行車安全」最重要。全新福田（Foton）Aumark S是香港市場首款配備氣壓制動系統的5.5噸輕型貨車，配以車載HSA斜坡起步輔助及ASR加速防滑控制等系統，加上全新車廂設計及環保慳油的卓越動力效能，可說是高效安全運輸的新標準。

強化制動效能

對於曾揸運魚車搵食的藝員黃文標而言，Aumark S最大賣點是配備了以往只會於中重型貨車出現的氣壓制動系統。他指出：「駕駛運魚車時，每當煞車我都會倍加謹慎，事關貨斗內的水會因慣性向前衝，增加制動系統負荷。配備氣壓制動系統的Aumark S採用全風迫力，增強制動效能及縮短煞車距離，減低車斗內貨物擺盪對車輛之影響。」高強度車身及強化式框架結構，配合HSA斜坡起步輔助及ASR加速防滑控制等安全系統，讓Aumark S輕鬆應付任何路況；還配備日間行車燈，全天候提升行車安全。

舒適駕乘享受

對於全新車廂設計，坐在駕駛席的黃文標大讚：「座椅採用了獨立設計，無論是駕駛者或乘客都可自行調校座椅角度，設定最舒適的坐姿。而且多功能軚環附設藍牙連接播放器功能，接聽電話及播放音樂皆一鍵掌控，提供視聽娛樂的駕駛享受，令操控更得心應手。」他又指出：「不單止駕乘空間寬敞，視野夠廣闊，車廂寧靜度亦高。」這歸功於廠方特別針對車廂降噪、減震等進行了優化設計，提高車廂寧靜度和舒適度。

高性能柴油引擎

動力方面，新車搭載的高性能3.8公升直四柴油引擎及ZF 6S500六前速手動波箱，分別源自美國Cummins引擎及德國ZF波箱，經北汽福田技術整合及製造，擁有152hp最大馬力及500Nm最大扭力。減容積後的3.8公升引擎同時帶來輕量化車身，令油耗更低，起步更快。而且高性能柴油引擎符合香港環保商用車輛的認可標準，可享環保稅務優惠。更可安裝特闊貨斗，負載能力更強，實現出色的運輸效能。加上原廠維修及零件費便宜，大大節省營運成本，性價比之高，稱得上冠絕同級。

規格表

車型：三座位5.5噸輕型貨車

容積：3,760c.c.

引擎：直四柴油

最大馬力：152hp/2,600rpm

最大扭力：500Nm/1,200~1,900rpm

傳動：六前速手動波箱

懸掛：（前、後）非獨立懸架

制動：（前）碟式氣壓、（後）鼓式氣壓

車身體積：5,995×2,200×2,350mm（長×闊×高）

售價：HK$268,000起

查詢電話：6227 3088（仁田汽車）