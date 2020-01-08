「婆婆級」時尚博客Zaklina Pisano

雖則年齡對大多數女士來說都係一個秘密，但通常女士去到某個特定年紀就唔會再介意（甚至主動）將呢個秘密公諸於世。好似呢位來自塞爾維亞的時尚博客Zaklina Pisano，單憑佢嘅樣貌、身材、皮膚以至打扮你點會估到佢其實已經50歲，而且佢亦絕不介意話你聽佢其實已經係一位有兩個孫女的婆婆，更不時同兩個孫女一齊影相吸Like，但點睇都似「母女」多過「婆孫」。

於Instagram上坐擁近56萬Follower嘅Zaklina Pisano（帳戶：realfashionist），長期旅居意大利及法國等時尚之都，經常身穿各大時裝名牌靚衫、手挽靚手袋穿梭不同名勝場景影靚相。一身配襯完美的時裝造型再加上一雙修長美腿，令到佢每張相平均都有過萬個Like，相信好多後生佢一半單靠「拋胸賣肉」嘅所謂KOL都未必達到呢個標準，難怪佢不時受到大量時裝品牌贊助，更曾登上《VOGUE》英國版、《COSMOPOLITAN》、《ELLE》及出席法國康城影展等場合。此外，Zaklina Pisano經營Instagram嘅目的，除了想將自己對時裝的熱情向大眾展現外，另一個原因係希望可以用另一個方式去紀念於2016年因車禍離世的兒子Stefan。所以她所Post的照片都會有#grandmotherthatlovesfashion及#rememberstefan呢兩個hashtag，自信形象及前衞思維同樣好值得女士們學習，一個KOL或者稱為Influencer正是該當如此。