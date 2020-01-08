三界五行：命運預測　神秘奇妙

十二星座第十二宮涵蓋個人不自知的能力、優缺點，以及至親友好、公眾難以發現的潛能和秘密，可以是「特異」的東西。換言之，不能以常理猜度都有可能在此宮發現。（互聯網）

十二星座的第八宮，主管個人的壽命、健康（尤其是晚年健康，也就是中國人所講的善終「顧住臨尾幾年」），以及在生時的財富，包括保險、物質與非物質遺產，也包括身後事的執行，為下一代留下的喜樂、陰影和麻煩。總之生榮死哀都涵蓋在其中，相當於中國傳統術數的疾厄宮。

第九宮是關乎旅遊、移民、搬遷、交通，以及因社交關係、交際能力而帶來的實際效益，例如升職、改善環境，因此涉及世界觀、價值觀、哲學理念。相當於遷移宮，但既抽象又具體。

第十宮主管學習能力、工作能力、受教育程度、打工或創業的機會，也包括才藝、競技、考試的表現和際遇。更重要的是，個人聲望、榮譽、事業都可從中預測。相當於官祿宮。

第十一宮主管個人志向、理想、夢想、承諾，是否達致預期目標？以及在家庭、朋友、社會是否得到尊敬、愛戴。一生尤其是童年和晚年的物質享受，相當於福德宮。

第十二宮涵蓋個人不自知的能力、優缺點，以及至親友好、公眾難以發現的潛能和秘密，可以是「特異」的東西，十二星座占星術視之玄幻、神秘，難以猜測、捉摸和理解。換言之，不能以常理猜度都有可能在此宮發現。中國占星術沒有相似的宮位。方向宇姑且把它視為「天機」。說到這裏，各位可能奇怪，十二星座占星術為何沒有「父母宮」？（待續）

方向宇