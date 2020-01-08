MADNESS x NB次回聯名　即將登場

去年潮流服裝品牌MADNESS首度與New Balance合作，推出轟動一時的聯名鞋款990v2，一款兩色剛推出隨即完賣，連帶炒價急升，相信當時食閉門羹無法入手的波鞋迷不計其數。踏入新一年，兩個品牌就再度聚頭推出新一回聯名系列，為了於革新及經典兩者之間作出完美平衡，所以今回合作就挑選「9系」新世代型號997 Sport做主角，演繹出機能性與潮流感並重的個性風格。

MADNESS x New Balance 997 Sport分別會推出灰色（MS997SMW）及白色（MS997SMX）兩款配色，鞋身以合成皮革製作，鞋身標誌性「N」字標誌用上反光物料打造，並分別配上螢光綠及螢光橙色點綴，於鞋頭及鞋踭位置加入MADNESS潦草標誌及標籤，而鞋帶、鞋墊及鞋盒亦重新設計，印上「All Work」及「All Work And No Play Makes You Mad.」字句帶出聯名鞋款獨有魅力。機能方面設計就如同所有「9系」波鞋一樣結集了經典及創新工藝，鞋款配備ENCAP REVEAL中底系統，採用Reveal Concept技術解構舊有ENCAP中底，運用TPU硬殼包裹概念，將原本隱藏於中底內的ABZORB系統變成外露設計，並配合Motion Control Device中掌設計，讓鞋款可以兼顧舒適腳感及時尚外觀。（1月11日上架）