MADNESS x NB次回聯名　即將登場

去年潮流服裝品牌MADNESS首度與New Balance合作,推出轟動一時的聯名鞋款990v2,一款兩色剛推出隨即完賣,連帶炒價急升,相信當時食閉門羹無法入手的波鞋迷不計其數。踏入新一年,兩個品牌就再度聚頭推出新一回聯名系列,為了於革新及經典兩者之間作出完美平衡,所以今回合作就挑選「9系」新世代型號997 Sport做主角,演繹出機能性與潮流感並重的個性風格。

MADNESS x New Balance 997 Sport分別會推出灰色(MS997SMW)及白色(MS997SMX)兩款配色,鞋身以合成皮革製作,鞋身標誌性「N」字標誌用上反光物料打造,並分別配上螢光綠及螢光橙色點綴,於鞋頭及鞋踭位置加入MADNESS潦草標誌及標籤,而鞋帶、鞋墊及鞋盒亦重新設計,印上「All Work」及「All Work And No Play Makes You Mad.」字句帶出聯名鞋款獨有魅力。機能方面設計就如同所有「9系」波鞋一樣結集了經典及創新工藝,鞋款配備ENCAP REVEAL中底系統,採用Reveal Concept技術解構舊有ENCAP中底,運用TPU硬殼包裹概念,將原本隱藏於中底內的ABZORB系統變成外露設計,並配合Motion Control Device中掌設計,讓鞋款可以兼顧舒適腳感及時尚外觀。(1月11日上架)