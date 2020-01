電腦遊戲課程　外國選擇多

電競成為全球新興行業之一,喜歡電競的年輕人,有否想過以此為升學選擇?外國有不少院校開辦有關電腦遊戲的學士學位課程,以下分別介紹英國及澳洲兩地相關的課程。

【英國篇】

像英國的University of Portsmouth。排名不算突出,但勝在課程種類多元化,其「Bachelor of Science-Computer Games Technology」,教授編程、設計等知識,除電腦遊戲開發行業外,亦愈來愈多企業使用相關技術,如模擬培訓、醫療保健等。「Bachelor of Science-Virtual and Augmented Reality」提供VR及AR方面的培訓。亦有針對經營電競公司的「Bachelor of Science-Computer Games Enterprise」。

【澳洲篇】

至於另一升學熱點──澳洲,亦有不少相關課程,如根據《QS World University Rankings 2020》,全澳洲排名第19的Griffith University。其課程「Bachelor of Games Design」,內容由基礎藝術技能入手,繼而學習故事板設計、攝影、3D建模、人體運動、遊戲設計、電腦介面問題、聲音設計,以至遊戲對社會的影響等課題。最後一個學年,更有機會參與大型小組項目,目的是將相關遊戲產品推向市場,讓學生累積更多實際經驗。

【留學小貼士】

尚學堂國際升學服務中心首席顧問吳南勳表示,上述課程一般設有實習元素,學生要好好把握機會,為日後鋪路入行。取得大學學位後,亦可考慮繼續到日本或美國深造,因為當地有不少相關專門學校,進一步鑽研針對性的範疇,加上當地相關行業發展蓬勃,有利未來發展。