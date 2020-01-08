征選遊：倫敦市郊農莊　尋找地道食材

距離倫敦約70公里的Leckford Estate，是Waitrose旗下產品的其中一個材料生產地。（李家俊攝）

遊覽英國，若是自駕的朋友，不妨前往距離倫敦約70公里的漢普郡Leckford Estate，該處於1929年起便由John Spedan Lewis所擁有，一直以來約4,000英畝的農場不間斷地生產各種農作物，如今是Waitrose & Partners奶製品、蘑菇和芥花子油等生產線所在地。

農場同時設有商店連餐廳，這裏提供的菜式主要採用當地及倫敦周邊的新鮮材料，而且款式選擇甚多，如各式蔬菜沙律、外脆內軟的麵包、當地牛奶製成的芝士和布甸，葡萄汽酒更是園區限定產品，三五知己一起開餐，絕對一樂也。至於想買點東西的，店內所賣的各式水果、蔬菜和芝士都是當地生產，保證新鮮，加上莊園還售賣布置庭園的園藝用品，以及設有種滿各式時令花卉的植物庭園，吃飽後散步夠晒輕鬆寫意。

The Waitrose farm Leckford Estate

地址：Stockbridge, Hampshire, SO20 6EH

交通：由倫敦至Leckford Estate，自駕約1小時30分

營業時間：店舖周一至六9:00am~5:30pm、周日10:00am~4:00pm