戲通天下：姬絲汀史釗活剷平頭　挑戰深海版異形

Ridley Scott於79年拍攝的《異形》是公認的科幻驚慄經典，將一班人在封閉空間如何對付不知名異形的恐怖感發揮得淋漓盡致，而明天1月9日上映的《深海異獸》（Underwater）就很有異形的味道，故事描述一場地震過後，令位於37,000呎海底的深海研究站陷於淹沒，駐守其中的6人隊伍為了求生，必須徒步橫越漆黑的海床，要克服缺氧危機之餘，還有隱藏的兇猛變種生物。就等小記來分析一下三大吸引位吧。

吸引位1：姬絲汀史釗活演活女英雄

《異形》除了紅了那隻外星異形外，Sigourney Weaver的太空女英雄形象亦深入民心，而《深海異獸》的排頭主角亦是女性，就是演《吸血新世紀》而知名的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart），她為了突出片中的女英雄形象，更剷了一個平頭裝，與她在《吸血新世紀》中的靚女形象有明顯分別，能否達致Sigourney Weaver的層次，就要拭目以待了。

吸引位2：困獸鬥式惡戰異獸

《異形》當年的宣傳口號是：「在太空裏，沒有任何人會聽得到你的慘叫聲。」而最新的《深海異獸》亦有異曲同工之妙，6人隊伍在深海不單要面對各種危機，更要困獸鬥式惡戰來歷不明神出鬼沒的異獸，高潮危機位簡直一個接一個，加上大場面的災難CG畫面，肯定滿足到喜歡睇異獸或災難片的朋友。

吸引位3：恐怖氣氛營造一流

如你有睇《深海異獸》的預告片都會發現此片的恐怖氣氛營造確是不錯，海底周圍已經黑漆漆，神秘怪獸更會不時出現，將一些成員扯進海底，觀眾很易投入片中的恐怖氣氛，擔心怪獸會幾時出現，另外有一幕都很驚嚇，就是姬絲汀史釗活在密閉空間爬行時，突然用電筒照到一條死屍，無心理準備的話，隨時被她嚇死。