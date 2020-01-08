新春別注運動系列　吉祥圖騰迎鼠年

運動風作為時尚界的流行穿搭，運動衫和波鞋無論任何場合都可大派用場，當然包括快將到來的農曆新年，鍾情運動造型的潮人今個新年可以點穿？adidas特別推出新春別注服飾及鞋款系列，將傳統中式元素融入到Performance和Originals的男女裝，凸顯佳節氣氛，引領富玩味的運動中式潮流。

系列設計靈感取材自中國祥瑞之獸、中國花卉、中國十二章紋及中式傳統圖騰4大元素，運用現代風格詮釋中國傳統文化。adidas Originals男裝別注系列帶來綴有牡丹與老虎圖案的運動外套、衞衣和衞衣褲，而新年別注版DROP STEP鞋身的三間鞋舌和後踭裝飾與服飾一脈相承，營造中國特色的混搭藝術。女裝別注系列則以黑色及藏藍色作主調，加入海棠印花和仙鶴圖騰點綴細節，營造出傳統美感；白色SAMBAROSE運動鞋側的三間和內襯呈現仙鶴展翅身影，散發優雅古典韻味。

而adidas Basketball便聯同NBA球星James Harden和Derrick Rose帶來新春別注版服飾及籃球鞋系列，整體以黑、紅兩大配色為主調；長袖衞衣胸前的adidas Logo注入新春圖騰印花、瑞獸身影暗花則藏身於運動外套和短袖T恤中。Harden Vol.4與adiZero Rose 1換上紅、黑、金配色，配襯印花點綴，洋溢着新春喜慶色彩。adidas Running將大熱鞋款重新描繪，於ULTRABOOST 20、ULTRABOOST DNA和ALPHABOUNCE+加入瑞獸、海棠和大紅牡丹等吉祥寓意的中式圖騰，迎接步步生輝的新一年。