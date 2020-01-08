生活夜校：關東風壽司即係咩？

握壽司屬關東風格，由江戶時代已有，是時下最為普及的壽司款式。（互聯網）

上星期曾介紹過壽司的種類，分別是握壽司、卷壽司、散壽司、押壽司4大類，當中的押壽司更分為箱壽司、押壽司、箱押壽司、木條壽司、一夜壽司等。

時移世易，關東風格握壽司（指將壽司飯捏成一口大小，上面放配料和山葵，這種食法由江戶時代開始興起，流行於東京一帶）的普及性已遠勝箱押壽司，但論地位兩者卻不相伯仲，只因江戶時期東京積極發展漁業，以新鮮魚生作賣點的握壽司才漸漸取代押壽司，但對日本人來說，遷都前皇室貴族所品嘗的始終是關西箱押壽司，令這種形狀與別不同的壽司擁有無可取替的崇高地位。

棒壽司在香港固然難得一見，即使身在日本也不易買到，由於少見所以經常被誤以為是箱押壽司，皆因兩者的賣相和口味都與一般壽司大為不同。從視覺上分辨，把米飯放入模具定形的箱押壽司形狀方正、精緻小巧，而將米飯捏成長條形，像糉子般用荷葉包裹的棒壽司則不拘小節甚有家常菜風味。味覺方面兩者並沒有太大分別，同樣會用醋醃製魚鮮以延長保鮮期，方便出遊時醫肚，毋須加醬油及芥辣已很入味。