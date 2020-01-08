Westbrook最新簽名戰鞋　Why Not Zer0.3

Russell Westbrook除了籃球場上球技了得之外，於球場外他的時裝觸角亦同樣敏銳，經常會穿上最大熱流行的時裝造型亮相不同公開場合，而Jordan Brand為其所推出的簽名籃球鞋系列Why Not Zer0，就正好體現出鞋款於性能及潮流之間的平衡性。是次最新推出的第三代簽名鞋Why Not Zer0.3，經過設計團隊簡化了鞋身結構後就成功減輕鞋款重量，經過改進的人字形紋路大底亦有助Westbrook於球場上進行低重心及爆發性的動作，同時鞋底更配備了比上代Why Not Zer0.2更大的Zoom Air氣墊，前掌鉸接式Zoom Air更具有水平彎曲凹槽，可以線性提升速度並給予良好推進力，正好可以滿足Westbrook出眾的進攻及防守能力。

鞋款所採用的前後分離式外底設計就是向他喜歡的Air Jordan XXVIII致敬，鞋面則受到了意大利縫製工藝所啟發，而TPU中足固定帶就為此系列鞋款帶來全新風格，寓意家庭的全新家族標誌則放於鞋舌內側。Why Not Zer0.3將會推出Zer0 Noise、The Family及Heartbeat三款配色，設計靈感分別來自他對比賽的熱情專注、家人至親及雙胞胎女兒，每款配色對於Westbrook都獨具意義。與此同時，Jordan Brand亦同步推出全新Why Not服飾系列，設計靈感源自Westbrook對於籃球的熱情，剪裁設計及用料以至圖案擺放都貫徹採用非典型設計，藉此帶出「拒絕簡單」的設計理念。